Controlli in piazza Castelnuovo. Operai al lavoro sulla tratta Giachery-Porto

Ultimi ritocchi sulla futura fermata “Politeama” dell’anello ferroviario di Palermo. Così come previsto dall’ordinanza dell’Ufficio Mobilità, emanata dal Capo Area Sergio Maneri il 4 settembre scorso, la ditta D’Agostino (incaricata degli interventi da RFI) sta procedendo alle ultime verifiche tecniche sulla tenuta della campata superiore di quella che sarà la stazione metro intermedia fra l’area Lolli-Turrisi Colonna e quella Porto-Giachery. A proposito di quest’ultima opera, sono ripresi gli scavi sulla trincea di collegamento fra via Francesco Crispi e via Piana dell’Ucciardone.

Nel pomeriggio via ai test sul solettone

Un collaudo che rappresenta un altro piccolo passo verso la messa in funzione dell’anello ferroviario. Un’opera attesa da tempo e che permetterà di allegerire il traffico veicolare sul centro città. Dalle prime ore di questa mattina, gli operai della ditta D’Agostino hanno provveduto a posizionare il nastro bianco-rosso per delimitare l’area, spostando come da accordi l’arredo urbano presente nelle aree in cui saranno eseguite le prove statiche. Test che saranno eseguiti nel pomeriggio. Una volta ottenuto l’ok, questa tranche di lavori si potrà considerare chiusa. Verifiche che, second il programma previsto, saranno eseguite fra oggi e domani.

Necessari cambi alla viabilità

Movimentazione di camion che ha richiesto qualche piccola modifica alla viabilità. Fatto per il quale il Capo Area dell’Ufficio Mobilità Sergio Maneri ha emesso l’ordinanza 1167 del 4 settembre 2023. Documento con il quale il tecnico ha istituito il divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto di piazza Castelnuovo compreso fra via Dante e via Amelia. Ciò in un periodo compreso fra le ore 14 del 14 settembre e le 14 del 15 settembre. Una volta terminati i test, la ditta dovrà riposizionare l’arredo urbano spostato nella sua posizione originale. Un momento atteso da tempo e che segnerà un progresso sui lavori effettuati sull’asse Giachery-Politeama-Notarbartolo. Per vedere l’opera funzionante servirà ancora diverso tempo, anche se i progressi effettuati negli ultimi mesi lasciano ben sperare sul prosieguo delle opere. Fondamentale sarà il completamento della tratta che collegherà il porto alla stazione Giachery, nonchè l’avvio degli interventi sulla futura fermata Turrisi-Colonna che, qualche mese fà, ha ricevuto il via libera da parte del Consiglio Comunale.

Via ai lavori sulla fermata “Lazio”

Contemporaneamente, la ditta Manelli Impresa S.p.A. ha avviato in queste ore i lavori preliminari per la realizzazione della fermata “Lazio”. Un’area che servirà come interscambio fra l’anello e il passante ferroviario. La fermata fa parte del progetto di potenziamento della tratta che collega la Stazione Centrale a Punta Raisi, ovvero il principale asse di collegamento fra la città e il suo aeroporto. Secondo quanto previsto nell’alveo dei lavori, la fermata sarà realizzata su cinque livelli, di cui solo uno fuori terra e che ospiterà l’accesso ai binari. Una struttura che, nelle previsioni di RFI, “permetterà così a un’ampia fascia di utenti una migliore fruizione del servizio ferroviario”. Un progetto che prevede una tempistica di completamento di circa tre anni e mezzo, con un impegno di 80 unità lavorative e per un costo complessivo da 41 milioni di euro.

Like this: Like Loading...