Primi controlli ai sottoservizi, poi si procederà ai lavori veri e propri

Sono ufficialmente partiti i lavori preliminari per la realizzazione della fermata del passante ferroviario di Palermo fra viale Lazio e viale Delle Alpi. La ditta Manelli Impresa S.p.A., incaricata da RFI per l’esecuzione degli interventi, ha infatti iniziato i controlli dei sotteservizi e la rimozione di alcuni arbusti dallo spartitraffico che divide le due carreggiate di viale delle Alpi. Operazione necessaria al fine di consentire le future modifiche alla viabilità, utile ad allegire il traffico in zona in attesa della conclusione degli interventi. Fatto per il quale, nei prossimi giorni, il presidente della II Commissione Antonio Rini ha annunciato un sopralluogo insieme ai tecnici.

Il progetto per la stazione in viale Lazio

L’appalto in questione rientra nei lavori di completamento per il raddoppio del passante ferroviario di Palermo e servirà anche come area d’interscambio con l’anello ferroviario. La fermata “Lazio” fa parte del progetto di potenziamento della tratta che collega la Stazione Centrale a Punta Raisi, ovvero il principale asse di collegamento fra la città e il suo aeroporto. Secondo quanto previsto nell’alveo dei lavori, la fermata sarà realizzata su cinque livelli, di cui solo uno fuori terra e che ospiterà l’accesso ai binari. Una struttura che, nelle previsioni di RFI, “permetterà così a un’ampia fascia di utenti una migliore fruizione del servizio ferroviario”. Un progetto che prevede una tempistica di completamento di circa tre anni e mezzo, con un impegno di 80 unità lavorative e per un costo complessivo da 41 milioni di euro.

Via ai controlli preliminari, limitazioni alla viabilità

Primo atto sostanziale della nuova tranche di lavori riguarda il controllo dei sottoservizi e della rimozione degli ostacoli per il futuro cantiere. Nello specifico, secondo l’ordinanza 1183 del 7 settembre 2023 firmata dal Capo Area dell’Ufficio Mobilità Sergio Maneri, saranno previste delle restrizioni al traffico su viale Lazio, nel tratto compreso dall’uscita d’emergenza dell’istituto Tomaselli e l’incrocio con viale delle Alpi. Nonchè su quest’ultima arteria stradale, sia nel tratto di fronte all’area di cantiere che nella sezione compresa fra il civico 81 e 85. Qui sarà prevista la chiusura della circolazione veicolare della semicarreggiata interessata dai lavori; l’istituzione del divieto di sosta, ambo i lati, con rimozione coatta 0-24; il divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati e, infine, la contestuale creazione di un apposito percorso destinato proprio ai cittadini che si muovono a piedi. Secondo quanto previsto dal documenti, tali lavori preliminari dovrebbero iniziare entro dieci giorni dall’emanazione dell’ordinanza e si dovrebbero concludere entro 30 giorni.

