Il sindaco Orlando le conferirà la tessera del Mosaico Palermo

Annamaria Tribuna è la pilota palermitana che è riuscita a decollare dall’aeroporto di Kabul, malgrado un assalto armato al C-130J dell’Aeronautica militare, portando così in salvo i passeggeri.

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in una nota, ha affermato: «In questi drammatici giorni di apprensione e tensione per quanto sta succedendo in Afghanistan, voglio ringraziare tutti gli italiani impegnati in questa grave emergenza umanitaria a tutela della vita. Esprimo un apprezzamento ai rappresentanti della società civile, della diplomazia e della difesa. Un particolare ringraziamento va alla pilota Annamaria Tribuna che invito a Palermo chiedendole di accettare l’apprezzamento della città con lo speciale riconoscimento della Tessera preziosa del Mosaico Palermo».

LA RICOSTRUZIONE

Secondo fonti militari, l’aereo da trasporto era appena decollato dall’aeroporto di Kabul quando l’equipaggio ha avvistato dei traccianti di armi da fuoco nelle vicinanze del velivolo.

La pilota ai comandi ha messo in pratica delle manovre evasive, normalmente apprese in fase d’addestramento, per ridurre al minimo l’esposizione dell’aereo al potenziale fuoco nemico. Le verifiche successive hanno permesso di accertare che né l’aeroplano né gli occupanti hanno riportato danni.

Il velivolo, quindi, ha continuato senza problemi il suo viaggio per il Kuwait, dove i passeggeri si sono trasferiti su un altro aereo militare, un Kc-767A dell’Aeronautica, per il rientro in Italia.

Manovre come quelle eseguite dalla pilota del C-130J fanno parte del normale addestramento dei militari italiani, preparati ad affrontare situazioni di questo tipo, hanno riportato le stesse fonti.

L’ELOGIO SUI SOCIAL MEDIA

Sui social media sono molti i post che esaltano l’azione della pilota siciliana. Come questo:

«Onore a te, piccola Grande donna. Ieri, pochi minuti dopo il decollo dall’aeroporto di Kabul il suo aereo è stato bersaglio di mitragliatrici da terra. Lei non ha perso la lucidità e ha posto in essere le manovre d’emergenza. E ha portato in salvo il carico umano che trasportava. Civili, giornalisti e disperati afghani. Salvati da una donna italiana di cui i media non si sono occupati. E forse è anche giusto.Lei è un pilota dell’aeronautica militare ed ha fatto il suo dovere. Eppure ci ammazzano, continuano ad ammazzarci… Anche quando ammazzano le nostre sorelle. Mentre le altre, laggiù, pilotano un aereo e salvano esseri umani. Si chiama Annamaria Tribuna, è maggiore dell’aeronautica militare ed è stupenda. I NOSTRI EROI».