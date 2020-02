revocate

ANNULLATE le date previste per giovedì 6 febbraio al Teatro al Massimo di Palermo e per sabato 8 febbraio al Teatro Metropolitan di Catania di Balliamo sul Mondo, il musical con i più grandi successi di Luciano Ligabue, per la regia di Chiara Noschese. L’annullamento degli spettacoli si è reso necessario per improvvisi problemi tecnico-logistici.