Il concerto di Tony Boy a Palermo non si terrà. La notizia, adesso, è ufficiale ed è stata comunicata dall’organizzazione con una nota secca: “Si comunica che, il concerto di Tony Boy previsto giovedì 27 agosto a Palermo, è annullato “.

L’annullamento è la conseguenza diretta dell’arresto dell’artista a Milano dove è stato trovato con droga e pistola carica.

Tony Boy non sarà al velodromo giovedì 27 agosto

Il concerto del trapper era in programma giovedì 27 agosto, e sull’ospitarlo in caso di scarcerazione era iniziata una polemica non da poco in città. Palermo aveva preso le distanze dai comportamenti di cui è accusato “Palermo è una città che crede nella cultura, nella musica e nella libertà di espressione, ma proprio per questo non può essere indifferente ai comportamenti di chi sale su un palco e diventa, a tutti gli effetti, un modello per migliaia di giovani” aveva detto all’indomani dell’arresto il sindaco Roberto Lagalla.

Palermo prende le distanze

“Alla luce delle notizie relative all’arresto di Tony Boy e alle accuse contestate dalla magistratura, riteniamo doveroso ribadire con chiarezza che l’Amministrazione comunale e la città di Palermo prendono le distanze, senza ambiguità, da qualsiasi comportamento che possa risultare incompatibile con il rispetto della legge e delle regole della convivenza civile. Siamo naturalmente consapevoli che esiste un procedimento giudiziario in corso e che sarà la magistratura, nelle sedi competenti, ad accertare responsabilità e fatti. Non intendiamo quindi anticipare alcun giudizio di colpevolezza. Ma, proprio in attesa che questa vicenda venga chiarita, riteniamo che Palermo non possa accettare come se nulla fosse che si svolgano in città eventi legati a persone coinvolte in vicende giudiziarie di tale gravità” continuava il primo cittadino.

Artista non gradito

Andava oltre l’assessore Antonio Rini: “Nel pieno rispetto del lavoro della magistratura e senza anticipare giudizi sulle responsabilità personali, ritengo che Palermo debba essere molto chiara sui modelli culturali che intende promuovere, soprattutto quando questi si rivolgono ai più giovani” dice l’assessore alla cultura del comune di Palermo Antonio Rini che aveva concluso “Tony Boy – aggiunge l’assessore – non è ospite gradito della nostra città”.

Il rimborso per chi aveva pagato il biglietto, tempi stretti per la richiesta

“Gli spettatori che hanno acquistato il loro biglietto online sul sito di Ticketone riceveranno il riaccredito automaticamente sullo stesso strumento di pagamento utilizzato in fase di acquisto senza la necessità di procedere ad alcuna richiesta di rimborso. Per tutti coloro che hanno acquistato presso i punti vendita fisici, il rimborso potrà essere richiesto entro e non oltre 20 giorni a partire da oggi, mercoledì 26 agosto” fanno sapere gli organizzatori. Attenti, dunque, ai tempi della richiesta che va avanzata entro 20 giorni da oggi.