Nel centro storico di Catania si riaccende la fiamma della cultura: l’Antica Libreria di via Spadaro Grassi 17, rimasta chiusa negli ultimi mesi, torna in auge con il nome di Antica Galleria. L’esercizio è stato rilevato dalla famiglia Bonfirraro, titolare dello storico marchio editoriale. L’inaugurazione avverrà domenica 14 dicembre alle ore 17.30, alla presenza di ospiti d’eccezione.

Verrà svelto anche il nuovo concept store, che punta a conservare il patrimonio culturale libraio allargandolo a nuovi orizzonti, a partire dalla musica. musica. Il progetto è stato curato dall’architetto Luca Di Giovanni, gli arredi sono stati realizzati da Domo Design di Angelo Geraci, mentre l’identità visiva è stata curata dallo studio Selvatico. Il risultato è un mix tra antico e contemporaneo, capace di tradurre visivamente un ideale fondato sulla bellezza e sull’armonia tra letteratura, arte e musica.

Alberto Bonfirraro, direttore marketing della casa editrice, afferma “Antica Galleria, come si legge nel nostro manifesto culturale, non vuole essere una semplice libreria, ma un luogo in cui il lettore può sfogliare libri che hanno fatto la storia – antichi, rari e introvabili – accanto a opere contemporanee di pregio. Allo stesso tempo, vuole essere un ambiente in cui il suono è presenza costante, esperienza viva per chi riconosce nella musica un linguaggio culturale.”

Lo spazio è pensato per chi desidera lasciarsi conquistare dalla bellezza di un libro, dall’originalità di un vinile e dalla forza evocativa di una stampa o di un manifesto.

Non è un caso che questo ritrovo culturale abbia insediamento nel cuore di una capitale barocca come Catania, città secolare che custodisce rivoluzioni e manifesti artistici e letterali e che ha intrapreso, negli ultimi mesi, un importante rilancio culturale, culminato nella candidatura a Capitale italiana della cultura lanciata dall’amministrazione Trantino, a tutela del patrimonio storico cittadino reinterpretato in chiave moderna.

L’Antica Galleria Bonfirraro aprirà le sue porte nell’inaugurazione di domenica 14 dicembre 2026 alle ore 17:30.



