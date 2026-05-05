La sentenza dei giudici amministrativi contro il regolamento comunale

E’ una sentenza che cambia il perimetro tra fisco locale e libertà d’impresa. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana cancella il cosiddetto “regolamento antievasione” varato negli anni della giunta guidata da Leoluca Orlando, ridisegnando — di fatto — i limiti dell’azione dei Comuni. Un risultato di grande rilievo, ottenuto dallo Studio Legalit, nelle persone degli avvocati Giovanni Puntarello (partner) e Riccardo Costa (associate).

Il punto è netto: le amministrazioni possono negare nuove autorizzazioni a chi non è in regola con i tributi, ma non possono sospendere o revocare licenze già rilasciate. È qui che il regolamento palermitano ha superato la soglia della legittimità.

Un meccanismo che ha inciso sull’economia reale

Per anni il sistema ha funzionato così: bastava una posizione debitoria — anche modesta — per innescare la sospensione dell’attività e, in alcuni casi, la revoca definitiva della licenza. Un automatismo che ha prodotto effetti a catena: esercizi chiusi, autorizzazioni cancellate, comparti messi in difficoltà.

Il nodo, secondo i giudici amministrativi, è duplice. Da un lato, l’estensione indebita delle previsioni del cosiddetto Decreto Crescita (D.L. 34/2019), dall’altro l’uso di misure sproporzionate anche in presenza di debiti contestati, in rateizzazione o già saldati.

I rilievi del giudice: limiti e proporzionalità

La pronuncia mette in fila principi destinati a fare giurisprudenza:

impossibilità di incidere su licenze già in essere sulla base della normativa richiamata;

violazione del principio di irretroattività;

introduzione di sanzioni non tipizzate e non proporzionate;

carenze istruttorie nella valutazione delle singole posizioni.

C’è anche un passaggio di sistema: i regolamenti comunali — chiarisce il CGA — non possono trasformarsi in strumenti di pressione indiretta sul contribuente, assimilabili a logiche di pagamento anticipato forzato.

Effetti immediati: cade l’impianto

Le conseguenze sono operative da subito: il regolamento viene annullato e, con esso, gli atti che lo hanno applicato. Tradotto: sospensioni e revoche perdono efficacia.

Tra i casi simbolo, quello di una struttura alberghiera assistita dallo studio legale Legalit: prima fermata, poi chiusa. Oggi quei provvedimenti vengono meno.

Un precedente che apre scenari

La decisione riporta al centro un principio essenziale: il contrasto all’evasione non può comprimere in modo irragionevole l’attività economica. Ed è proprio su questo terreno che si apre la partita successiva.

È già stata annunciata un’azione risarcitoria contro il Comune di Palermo per i danni subiti durante i periodi di chiusura. Uno scenario che potrebbe allargarsi ad altri operatori coinvolti.

Nel frattempo, anche Confimprese Sicilia interviene, parlando di una decisione che conferma criticità note: sproporzione delle misure e rigidità nei meccanismi di regolarizzazione, soprattutto rispetto ai modelli adottati a livello nazionale.

Il punto politico-amministrativo

La sentenza segna una linea di confine: la leva fiscale non può diventare strumento di interdizione economica. Il rischio, evidenziato anche nelle motivazioni, è quello di ottenere l’effetto opposto — meno attività, meno entrate.

In altre parole: la lotta all’evasione resta un obiettivo, ma i mezzi devono restare dentro il perimetro della legalità e della proporzione. Qui, secondo il giudice amministrativo, quel confine è stato superato.