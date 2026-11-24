Gli osservatori di Antigone Sicilia, avv.ti Giorgio Bisagna, Salvatore Cristaldi e Francesco Leone, hanno visitato oggi la Casa di Reclusione “Ucciardone” di Palermo.

Il dato più rilevante emerso è questo: da pochi mesi l’istituto ospita oltre 80 internati. Si tratta di persone che hanno già scontato la pena e sono sottoposte a una misura di sicurezza detentiva. Secondo la legge dovrebbero essere assegnate a una colonia agricola o a una casa di lavoro. Il loro arrivo all’Ucciardone stride con la natura del vecchio carcere borbonico, che è una casa di reclusione. Il codice penale (artt. 215-216) e l’ordinamento penitenziario (art. 62 l. 354/1975) prevedono istituti appositi per queste misure, organizzati intorno al lavoro e al reinserimento. Ospitare gli internati in una struttura pensata per l’esecuzione della pena rischia di trasformare la misura di sicurezza in una detenzione di fatto, senza i contenuti che la legge le assegna. L’impegno di Antigone Sicilia nel monitorare la situazione proseguirà nei prossimi mesi.

Sovraffollamento e carenza di personale

Il carcere, attivo dal 1842, è diviso in sette sezioni: detenuti comuni, media sicurezza, media sicurezza protetti e, da ultimo, internati. Il giorno della visita le persone presenti erano 595, a fronte di una capienza regolamentare di 569 posti. Gli stranieri erano 88. Per la Polizia Penitenziaria la pianta organica prevede 343 unità, ma quelle effettivamente in servizio sono 243. Mancano quindi cento agenti, e questo rende difficile sia la gestione della sicurezza sia lo svolgimento delle attività trattamentali.

Condizioni della struttura

Tutte le celle visitate hanno servizi e doccia, con acqua corrente e, di regola, anche acqua calda. Non ci sono impianti di condizionamento né riscaldamento centralizzato. Tuttavia la struttura conserva una buona termicità, anche grazie agli alberi secolari che la circondano. La V sezione è stata interamente ristrutturata nel 2018 e destinata a polo didattico. Le altre sono tutte agibili, ma avrebbero bisogno di un intervento di ristrutturazione radicale.

Attività e salute

Le attività trattamentali sono numerose. Tra queste c’è il pastificio che produce la “pasta galeotta”. Il medico è presente 24 ore su 24. Le ore di psichiatria a disposizione sono invece poche rispetto al numero rilevante di persone con bisogni psichiatrici. Il dato pesa ancora di più alla luce dell’arrivo degli internati.

Autolesionismo

Lo scorso anno si sono registrati 131 casi di autolesionismo e 9 tentativi di suicidio. Il dato conferma ancora una volta quanto sia difficile, in carcere, conciliare le garanzie costituzionali con le esigenze sanzionatorie.

Antigone Sicilia ringrazia per la piena collaborazione il Direttore Persico, il Comandante della Polizia Penitenziaria, il responsabile dell’area giuridico-pedagogica e il dirigente dell’area sanitaria.