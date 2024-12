Un antiquario ha subito prima una rapina davanti al suo negozio. La notte, a poche ore di distanza, un tentato furto sempre nello stesso negozio in via Isidoro Carini a Palermo.

Ieri nel tardo pomeriggio il commerciante è stato aggredito davanti al negozio. Gli hanno strappato il cellulare e il portafogli con 700 euro. All’alba qualcuno ha tentato di scassinare la saracinesca del locale con una mazza a due passi dalla lapide che ricorda l’assassinio del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e della moglie Emanuela Setti Carraro. Sono in due, come in due erano nel corso della rapina.

Non ci riescono e si danno alla fuga in direzione Borgo Vecchio. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.