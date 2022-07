Il film girato a Terrasini

Antonella Elia in Sicilia tra lavoro e visite nelle bellezze della provincia di Palermo. La showgirl ha approfittato delle riprese del film “Siamo Mendicanti” di Piero Melissano, scritto da Francesca Currieri, che vede impegnato il compagno Pietro Delle Piane, e ha visitato alcuni dei luoghi più suggestivi degustando anche i prodotti tipici dell’isola.

Le foto sui social

La stessa Antonella Elia ha pubblicato diverse foto sul suo account social. Il film, girato tra Partinico e Terrasini e dedicato al missionario siciliano Biagio Conte, attualmente ricoverato in ospedale per un tumore, vede protagonista anche Nathaly Caldonazzo. Dopo lo stop alle riprese della pellicola, la Elia e Pietro Delle Piane hanno anche fatto un giro a Borgo Parrini, location che si trova a Partinico. La visita, come si vede dalle stories della Elia, è finita con un bel cannolo siciliano.

Alcune scene del film “Siamo Mendicanti” sono già state girate a Terrasini, sia a Villa San Giuseppe che a Torre Alba, e il sindaco Giosuè Maniaci si è recato sul set per dare il benvenuto a regista, attori e lavoratori. “È un orgoglio per noi che la nostra meravigliosa Terrasini venga scelta dai produttori cinematografici che ne riconoscono sempre di più la bellezza dei luoghi naturali e l’originalità delle nostre installazioni”, ha detto il sindaco che ha voluto ringraziare Caldonazzo, Elia e Delle Piane “che ci hanno inondato di complimenti per l’accoglienza ricevuta”.

I vip in Sicilia

Non solo Antonella Elia in Sicilia. Sono tanti i vip che arrivano sull’isola per lavoro e per le vacanze. Nei giorni scorsi è stato appena avvistato al porticciolo di San Leone, nell’Agrigentino, il mega yacht “Al Mirqab” dell’ex primo ministro del Qatar, lo sceicco Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani. Poi Michelle Hunziker è stata fotografata alle Eolie a bordo del suo catamarano in compagnia con le amiche. Anche la siciliana Diletta Leotta ha deciso di trascorrere un pò di giorni in relax nella sua terra. Anche Christian De Sica era approdato con un catamarano d’altura a Panarea, nel porto di San Pietro con la moglie Silvia Verdone, i due figli Rosa e Brando, e l’equipaggio del natante. Anche Chiara Ferragni aveva scelto Palermo per festeggiare il suo compleanno e si è poi concessa una pausa alla Valle dei Templi. E tanti altri importanti vip arriveranno in Siciliain occasione della sfilata di moda firmata da Dolce & Gabbana a Siracusa.