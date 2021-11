visitabile dal 6 dicembre

L’Associazione “Così, per…passione” organizza una mostra di presepi a Terrasini per l’anno sociale 2021/2022, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la Pro Loco

L’esposizione sarà visitabile da lunedì 6 dicembre 2021 a venerdì 7 gennaio 2022

L’iniziativa si terrà nel salone del civico n. 28 di via Giuseppe Di Stefano e nei locali di Via Roma n. 2

Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno, svoltasi on line a causa delle restrizioni per Covid-19, la mostra di presepi artigianali, giunta al decimo appuntamento annuale, si svolgerà in presenza. Si tratta di un’iniziativa dell’Associazione “Così, per… passione” con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la Pro Loco.

Una tradizione che si rinnova

Scopo della iniziativa – che sarà aperta al pubblico da lunedì 6 dicembre 2021 a venerdì 7 gennaio 2022 – è contribuire al recupero, alla sopravvivenza e alla riappropriazione di una delle tradizioni più sentite, sintesi di fede, ricordi, storia, narrazioni popolari, arte, artigianato; cooperare con la Amministrazione Civica, la Pro Loco e altre realtà associative locali nell’animazione del nostro paese per ritrovare e/o rafforzare il senso di comunità.

Il successo dell’edizione 2020 online

“Un intento condiviso – con la loro attiva partecipazione, il loro consenso, il loro entusiasmo – da numerosi concittadini, da molti abitanti nei paesi circostanti e nella vicina Palermo, dalle locali scolaresche, ogni anno sempre più coinvolti, infine da quanti (molti dei quali, residenti in città e paesi oltre lo Stretto) hanno partecipato alla Mostra dello scorso anno, realizzata online (ben 140) e, ancor più, da tutti coloro che hanno seguito l’evento sui canali “social”, ha commentato Ino Cardinale, presidente dell’associazione.

Come partecipare

La partecipazione (come sempre gratuita) è aperta a costruttori di presepi – tra cui, un particolare riguardo avranno gli alunni delle scuole – e a collezionisti, che troveranno a disposizione uno spazio per allestire o esporre uno o più presepi.

I presepi dei “collezionisti” dovranno essere affidati agli organizzatori della mostra e quelli dei “costruttori” dovranno allestiti a partire da venerdì 26 novembre e fino a domenica 3 dicembre.

Chi intende partecipare dovrà rivolgersi a: Mariella Giannola: 338.2156872; Franca Lo Nardo: 091.6862995 – 327.6540400 – 338.8947230.

Il concerto di Natale

Nell’ambito della rassegna – arricchita da esemplari di presepi creati e messi a disposizione da ceramisti di Caltagirone e (novità quest’anno) di Burgio – è previsto un concerto (la cui data e le cui caratteristiche saranno indicate quanto prima): un’occasione per gustare ancor più il clima che l’antica tradizione mediterranea del presepe ispira e crea entro la cornice delle Festività Natalizie e di Capodanno.

Dove si svolge la mostra

La mostra si terrà nel salone del civico n. 28 di via Giuseppe Di Stefano (ubicato di fronte Villa San Giuseppe, tra via Roma dal lato dell’arco, e Piazzetta Titì Consiglio, sull’atro lato), di proprietà della Parrocchia Chiesa Madre, messo cortesemente a disposizione dall’Arciprete Don Renzo Cannella, e nei locali di Via Roma n. 2, offerti dalla Signora Anna Maria Di Stefano.

“Andar per presepi”

Ma non è tutto. Dal momento che quest’anno ricorre il decennale della iniziativa, oltre all’esposizione “statica” sarà organizzato un vero e proprio itinerario che consentirà di “andare per presepi”, programmato insieme alla Pro Loco, il cui presidente Massimo Zerilli ha ben accolto la proposta. Sarà un percorso “emozionale” tra presepi allestiti presso le “cappelle votive” del centro del paese: un itinerario che tocca “spazi sacri”, esterni alle chiese, modesti luoghi-simbolo della religiosità, della devozione, sia privata che popolare, che – come “elementi di segnaletica religiosa” – rappresentano storico riferimento per l’itinerario della processione rû Sacramentu, il Corpus Domini.

I luoghi dell’itinerario

Così – con il coinvolgimento dei proprietari, storici curatori o vicini che hanno a cuore sia le strutture, sia le immagini in esse contenute – sarà possibile visitare le cappelle site: in via Palermo, 21 – angolo via Gaetano Ventimiglia – con Madre Sant’Anna, che tiene sulle ginocchia Gesù Bambino (in mezzo a San Giuseppe e alla Madonna); via Benedetto Croce (in fondo) con la Madonna delle Grazie; all’inizio di via Vittorio Emanuele Orlando (lato Chiusa o Villa a mare) con la Madonna della Provvidenza; via Monteserrato-angolo Giacomo Matteotti (a Muntisirratu) presso la Madonna nera col Bambino, ovvero la Madonna di Mont Serrat in Catalogna; alla fine di via Mons. Francesco Paolo Evola-angolo via Martiri di via Fani (a ’u firriatu, nelle immediate vicinanze del plesso scolastico “Padre Cataldo”) con la Madonna Addolorata; piazza Duomo, 18 (accanto allo sportello informativo della Pro-Loco) con l’Ecce Homo.

La pubblicazione di un volume

Inoltre si è programmata la pubblicazione di un volume-catalogo, contenente le foto di tutti i presepi presentati quest’anno e nelle nove precedenti edizioni della mostra, con nomi e cognomi degli espositori, e con appropriate didascalie. Un modo tangibile per lasciare testimonianza (sia pur semplice) nella storia delle nostre comunità.

Inaugurazione mostra

L’inaugurazione e l’apertura al pubblico sono previste per lunedì 6 dicembre prossimo, alle ore 18:00, alla presenza di monsignor Michele Pennisi, Arcivescovo di Monreale, e del Sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci.