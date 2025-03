Ferito portato in ospedale

Rissa a bordo di un autobus della linea dell’Amat 721 a Palermo. Altezza di piazza Francesco Crispi una lite è scoppiata tra due uomini palermitani di 64 anni e di 78 anni e un immigrato di circa 40 anni.

Ad un certo punto il migrante ha preso la stampella di uno dei due anziani e ha colpito alla testa il pensionato di 78 anni. Poi è sceso.

L’anziano colpito è stato soccorso e portato al pronto soccorso per essere medicato ed eseguire gli esami per accertare i danni provocati dal colpo di stampella. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire quanto successo e cercare l’aggressore fuggito.