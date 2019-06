L'aggressione il 13 giugno a Castelbuono

Era risentito per aver ricevuto una multa per divieto di sosta e, dopo qualche giorno, picchia con una sedia il poliziotto municipale “responsabile”. Accade a Castelbuono, piccolo comune arroccato sulle Madonie, in provincia di Palermo.

Il poliziotto municipale, vittima dell’aggressione, si è presentato all’ospedale Giglio di Cefalù, riportando un trauma alla testa e alcune contusioni sul corpo. L’uomo sarebbe stato vittima dell’aggressione di un 79enne, che si sarebbe vendicato di una sanzione amministrativa trovata nel tergicristallo della sua automobile per una trasgressione al codice della strada. Una sorta di affronto che non ha digerito tanto che lo scorso 13 giugno, alla vista del poliziotto, gli si è scagliato contro e lo ha picchiato con una sedia.

L’aggressione di sarebbe consumata nella centralissima piazza Margherita del centro madonita. L’anziano non sarebbe nuovo a queste vicende. Come riporta il Giornale di Sicilia, avrebbe precedenti per rapina a mano armata, furto, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. In seguito all’aggressione sono intervenuti anche i carabinieri che lo hanno portato in caserma e arrestato.

Condanna l’aggressione il primo cittadino di Castelbuono Mario Cicero. “Condanno questa brutta aggressione senza se e senza ma – ha fatto sapere -, perché in una comunità come quella di Castelbuono, dove i vigili urbani e le forze dell’ordine cercano costantemente di far rispettare le regole essenziali, che sono quelle del buon vivere e della convivenza civile, questi episodi non dovrebbero succedere”.