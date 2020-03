Denunciati dai carabinieri della compagnia

Anziché stare a casa escono per commettere furti. Di nuovo nei guai due fratelli di Misilmeri di 17 e 19 anni che sono stati denunciati per furto e per aver violato le norme che prevedono l’obbligo di stare nella propria abitazione.

I due fratelli, secondo le indagini dei carabinieri lo scorso il 13 marzo scorso, avevano rubato un motociclo a Villabate, custodito nell’androne di una palazzina, a bordo del quale si erano recati in una palestra a Portella di Mare, dalla quale riuscivano a portare via 4 televisori, 12 barattoli di integratori proteici, 50 bustine di integratori salini e svariato materiale.

In casa nel corso della perquisizione nella loro abitazione i carabinieri hanno trovato tutta la refurtiva ad eccezione di due televisori. Il giovane di 19 anni lo 15 marzo scorso, mentre viaggiava a bordo del motociclo rubato, era riuscito a sfuggire ad un posto di controllo dei Carabinieri prendendo una strada in controsenso causando un incidente e fuggendo a piedi per le vie del paese.