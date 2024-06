Centinaia di persone al centro commerciale Forum a Palermo per l’apertura del primo negozio in città New Martina, star di cover e pellicole per smartphone con oltre 8 milioni di follower su TikTok e Instagram. Nella realtà si è trasformata in un’imprenditrice capace di fatturare milioni di euro.

Lo spazio al Forum

Circa 70 metri quadrati di spazio, al posto dell’insegna Stella Z nella piazzola vicino al negozio Wind, prima di arrivare al corridoio che conduce a Zara. Così il centro commerciale nella zona industriale di Brancaccio si arricchisce di una nuova insegna. Ed è la terza apertura per New Martina che, dopo i negozi di Napoli e Bologna, ha puntato tutto sul capoluogo siciliano.

Per l’apertura è stata proprio la giovane imprenditrice a tagliare il nastro arrivando da Napoli a Palermo, con centinaia di fans che già dalla mattina avevano invaso il Forum per una foto o un autografo. “New Martina approda in una nuova città – ha detto sui social a chi la segue -. Quando sono arrivata a 8 milioni vi ho detto ‘apro uno store in Sicilia’. Non vi ho detto quando e non vi ho detto dove. Ora ve lo dico, per festeggiare tutti insieme”.

Chi è Carmen Fiorito

Carmen Fiorito ha 25 anni e 7 milioni e 300 mila follower su TikTok. Sul social si fa chiamare NewMartina mentre lavora nel suo negozio di famiglia a Napoli. Dove in tantissimi vengono a cercarla per chiederle l’applicazione delle pellicole sugli schermi degli smartphone. E lei li “martinizza”. Per questo è diventata una star di questo gesto. “I follower apprezzano la mia spontaneità, io penso al cliente che ho davanti, all’inizio mi scordavo anche che stavo registrando un video. Poi sono i gesti che faccio, la velocità con cui applico le pellicole e le cover. E l’Asmr, video in cui sto in silenzio e si sente solo il rumore di quello che sto facendo: le unghie che picchiettano sulle schermo, per esempio. Le persone si rilassano. Il primo video che ho fatto in silenzio ha ottenuto quasi mezzo miliardo di visualizzazioni”.