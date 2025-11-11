Dopo un lunedì di fuoco sul fronte politico la vicenda dei presunti appalti truccati in Sicilia per i quali la Procura di Palermo ha chiesto l’arresto di 18 persone fra cui i politici Totò Cuffaro, Saverio Romano e Carmelo Pace, il pallino, adesso, torna fra i corridoi del palazzo di giustizia.

Il giorno dei primi interrogatori

Oggi, infatti, è il giorno del via agli interrogatori di garanzia previsti dalla riforma Nordio che stabilisce un nuovo obbligo per il Gip prima di procedere all’arresto in caso di reati contro la Pubblica Amministrazione e di natura corruttiva. Al giudice delle indagini preliminari spetta ascoltare le spiegazioni degli indagati rispetto alle accuse mosse loro e solo dopo deciderà se applicare la misura richiesta, in questo caso gli arresti domiciliari, o se prevedere una misura diversa o anche nessuna misura in base al giudizio dei fatti contestati e delle spiegazioni fornite.

Il calendario degli interrogatori

Il calendario degli interrogatori è già noto perché era contenuto nel provvedimento notificato agli indagati. Si svolgeranno tutti fra l’11 e il 14 novembre dunque da oggi a venerdì. Tutti i 18 indagati compariranno davanti al Gip Carmen Salustro. Negli atti notificati è già stabilito che oggi tocca a Ferdinando Aiello, Marco Dammone, Mauro Marchese, Paolo Bordonaro, Giuseppa Di Mauro, Paolo Emilio Russo, Vito Fazzino e Sergio Mazzola che saranno sentiti a partire dalle 9,30. E’ possibile che la giornata non basti e dunque qualcuno di questo elenco slitti a domani.

Il 13 novembre, alle ore 10, toccherà ad Alessandro Maria Caltagirone (manager Asp Siracusa già auto sospesosi e sostituito con un commissario straordinario), Roberto Colletti (Ex manager Ospedale Villa Sofia Palermo), Antonio Iacono, Giovanni Giuseppe Tomasino (Direttore generale del Consorzio di bonifica della Sicilia occidentale per la Regione ha avviato un procedimento disciplinare volto alla destituzione) e Alessandro Vetro. Il 14 novembre alle 9,30, infine, davanti al gip compariranno, infine, Antonio Abbonato, Salvatore Cuffaro, Carmelo Pace, Vito Raso (storico collaboratore di Cuffaro) e Saverio Romano.