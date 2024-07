Il presidente della Rap Giuseppe Todaro lancia un appello ai sindacati per tornare al tavolo e fare ripartire i doppi turni dei lavoratori. “Quando mi sono insediato in Rap, l’azienda era già in condizioni critiche. Abbiamo gestito questi mesi muovendoci su un doppio binario: da un lato interventi straordinari per affrontare le emergenze, dall’altro una programmazione più complessa e articolata per mettere in sicurezza il futuro”.

“Lavoratori sotto pressione in questi anni”

“Purtroppo i lavoratori sono sotto pressione e in questi anni, per fronteggiare la carenza di personale, sono stati costretti a fare doppi turni e a tamponare le assenze con un impegno straordinario. Senza questi accordi non avremmo avuto per diversi mesi quella situazione di normalità che tutti agogniamo nella quotidianità e non solo in alcuni periodi – dice Todaro – Dal confronto avuto oggi con il sindaco sono emerse indicazioni positive con impegni importanti sia da parte del Comune, sia da parte dell’azienda”.

“Sento dovere di lanciare appello ai sindacati per tornare al tavolo”

“Tuttavia, il mancato rinnovo dell’accordo per i doppi turni sta aggravando ulteriormente una situazione già abbastanza critica. Per questo sento il dovere di lanciare un appello ai sindacati per tornare al tavolo, anche in vista dell’incontro di domani (giovedì 1 agosto) con il prefetto a cui vorrei presentare una azienda che sa interpretare le difficoltà, leggere le contingenze e presentarsi ad appuntamenti importanti come questo con grande senso di responsabilità”.

“Serve impegno di tutti, questi mesi cruciali per futuro Rap”

Per il presidente serve un impegno da parte di tutti. “In questo momento bisogna trovare quello slancio per buttare il cuore oltre l’ostacolo e serrare i ranghi fino a quando non si perfezioneranno alcune tra le misure già avviate, come ad esempio le assunzioni – aggiunge Todaro – Questi mesi saranno cruciali per il futuro di Rap. Fermarsi proprio adesso, quando il traguardo è ormai all’orizzonte, significa sprecare un’occasione unica per l’azienda e per Palermo. Da parte mia, non posso che confermare e garantire il mio impegno di sempre, cercando di venire incontro alle esigenze di tutti”.