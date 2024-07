Annunciati altri interventi in queste ore

La Rap a lavoro per ripulire la città. Questa notte in campo cinque squadre hanno operato su cinque itinerari diversi. Interessate le zone dove la situazione dei rifiuti non raccolti è più grave. Tra queste via Re Tancredi, via Ettore Arcoleo e così via. In quelle zone l’accumulo di immondizia ha impedito, in via Re Tancredi, il normale transito di persone e mezzi con tanto di proteste da parte dei residenti.

Gli operatori sono intervenuti anche in via Auristippo, via Gianrusso, Via Portello, Via Crociferi, via Guadagna (da definire una postazione), Via Crociferi, Via Mattei (traversa via Castelnuovo), via Patti, via Cottolengo, via Marinai Alliata, via delle Tre Grazie (da definire), via Perpignano, via Lentini, Piazza San Gabriele, via Termini Imerese, via Gela, via Pergusa.

Questa notte due squadre in periferia

Questa notte due squadre saranno operative in periferia. Attività da definire in via Riserva Reale, via Francesco Baracca, via San Martino, via Boccadifalco, viale Michelangelo (ultime due postazioni), via Bernini (ultime due postazioni verso viale Regione Siciliana), via Giorgione, via Ignazio Silvestri, via Sangiorgi, via Giuseppe di Stefano, via Andrea Guarneri, via Angelo Maiorana, via Leonardo Ruggeri.

Squadre in azione anche per domattina e in nottata

Domani mattina una squadra sarà dedicata allo Sperone e continueranno le attività a: Borgonuovo e San Giovanni Apostolo dove già si è intervenuti venerdì sera definendo diverse vie. Un altro equipaggio RAP interverrà nuovamente in: via Laudicina, corso dei Mille 1419, Li Gotti (da definire) e via Galletti che soffrono della migrazione dei rifiuti da parte dei comuni limitrofi.

Domani notte, le attività continueranno sempre con più squadre in: via D’Aquino, via Castiglia, via D’Agostino e via Eugenio L’Emiro, via Emilio Greco; via Lancia di Brolo, via Pico della Mirandola, via Vulpi; via Petralia Sottana, viale Regione Siciliana via Lentini(una postazione), via Gioacchino Crisafulli.