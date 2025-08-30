Apple ha annunciato ufficialmente il suo Apple Event 2025, in programma per il 9 settembre, dove saranno presentati i nuovi iPhone 17, insieme a Apple Watch Ultra 3, AirPods Pro 3 e altri prodotti. A rendere speciale l’appuntamento per il pubblico italiano ci penserà Lorenzo Perucci, giovane siciliano, che trasmetterà la diretta con commento in italiano, permettendo agli spettatori di seguire minuto per minuto tutte le novità presentate da Apple. Come seguire la diretta La trasmissione inizierà alle 18:30 del 9 settembre e sarà visibile su: lorenzoperucci.com/live

Canale YouTube @LorenzoPerucci Gli utenti potranno commentare in tempo reale, fare domande e interagire con Perucci durante il keynote, vivendo l’evento come se fossero presenti a Cupertino. Novità attese all’Apple Event iPhone 17 Air e Pro con design innovativo e fotocamere avanzate

con design innovativo e fotocamere avanzate Apple Watch Ultra 3 con connettività satellitare

con connettività satellitare AirPods Pro 3 con monitoraggio del battito cardiaco

con monitoraggio del battito cardiaco Nuovi accessori TechWoven e colorazioni esclusive per iPhone 17 Il 9 settembre si preannuncia quindi un giorno importante per gli appassionati di tecnologia in Sicilia e in tutta Italia, grazie anche all’iniziativa di un giovane talento locale come Lorenzo Perucci. Non perdere la diretta in italiano! Collegati il 9 settembre dalle 18:30 su lorenzoperucci.com/live o sul canale YouTube @LorenzoPerucci per seguire minuto per minuto tutte le novità dell’Apple Event 2025.

Tipo evento: Altro

Ora: 18:30

Artista: LORENZO PERUCCI – LP PRODUCTIONS GROUP

Link: https://www.lorenzoperucci.com/live

