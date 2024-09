Approvato dal consiglio comunale di Palermo l’avanzo di amministrazione pari a circa 64 milioni di euro, destinati a nuovi investimenti in settori strategici per la città.

Le parole di Lagalla

“L’approvazione delle variazioni di bilancio da parte del Consiglio comunale, che sbloccano un avanzo di amministrazione di circa 70 milioni di euro, rappresentano un’occasione importante e storica per la città. Un’opportunità di sviluppo della città che arriva al termine di un difficile percorso di risanamento dei conti del Comune, iniziato nel 2022 con l’insediamento di questa amministrazione e per il quale ringrazio il lavoro dell’assessorato al Bilancio, degli uffici della Ragioneria e del Consiglio comunale. Le risorse sbloccate permetteranno di predisporre azioni concrete, frutto della sinergia tra amministrazione attiva e Consiglio comunale, per dare risposte ai cittadini. Risposte che riguarderanno diversi ambiti, dal centro storico alle politiche ambientali, dalla sicurezza della viabilità delle strade fino agli investimenti che riguarderanno la manutenzione delle scuole, delle strade e dei marciapiedi e dell’edilizia residenziale pubblica e ai lavori allo stadio Barbera”, dice il sindaco Roberto Lagalla.

La soddisfazione della Alaimo

L’Assessore al Bilancio del Comune di Palermo, Brigida Alaimo, esprime grande soddisfazione per l’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, dell’avanzo di amministrazione pari a circa 64 milioni di euro, destinati a nuovi investimenti in settori strategici per la città.

“Si tratta di un risultato significativo per Palermo – ha dichiarato l’Assessore Alaimo – Questi fondi saranno impiegati per opere e lavori che coinvolgeranno settori cruciali come l’urbanistica, l’edilizia scolastica, la gestione dei beni confiscati e le politiche ambientali. È un passo fondamentale che ci consentirà di avviare interventi attesi da tempo e di dare nuovo slancio alla nostra città, rafforzando il suo sviluppo in chiave sostenibile e moderna.”

L’Assessore ha inoltre sottolineato l’importanza di aver mantenuto la correntezza finanziaria ereditata dalla gestione dell’ex Assessore al Bilancio, Carolina Varchi, e di aver contestualmente sbloccato ulteriori risorse che permetteranno di avviare nuovi progetti di investimento.

“Grazie a una gestione attenta e responsabile, siamo riusciti a rispettare gli equilibri finanziari ma soprattutto, oltre ad avere colmato gli arretrati che abbiamo ereditato, abbiamo liberato ulteriori risorse fondamentali per far ripartire Palermo con nuovi investimenti – ha proseguito l’assessore – un ringraziamento va al Consiglio Comunale e con esso a tutte le forze politiche per aver arricchito il provvedimento con le loro proposte emendative, oltre che alla commissione Bilancio e al suo presidente Giuseppe Milazzo, e agli uffici della Regioneria Generale che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante obiettivo”.

La maggioranza: “Pronti ad impegnare le risorse”

“Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione della delibera sull’avanzo di bilancio avvenuta quest’oggi dopo una maratona d’aula durata circa 40 ore. Con l’approvazione di questo atto liberiamo 67 milioni di risorse da impegnare entro la fine dell’anno in investimenti a beneficio della città: dalle strade ai marciapiedi, dalla segnaletica stradale ai servizi per gli alunni disabili, dagli

interventi di correzione dei danni provocati alle sedi stradali e ai marciapiedi dagli apparati radicolari, agli interventi per la manutenzione degli ascensori nelle scuole, dagli interventi di manutenzione sull’edilizia pubblica a quelli nel sociale e per il sostegno delle attività economiche.

Questi e tanti altri interventi testimoniano l’approccio concreto che l’amministrazione Lagalla e questa maggioranza, fin dal suo insediamento, hanno voluto fornire alla propria attività amministrativa e rappresentano sicuramente un cambio di passo rispetto al passato, considerando che da almeno 15 anni non si votava un atto del genere.

Adesso gli uffici hanno 100 giorni di tempo per impegnare le somme e concretizzare questi impegni di spesa, dando ai cittadini le risposte che chiedono e meritano sui più annosi problemi della città.

Ringraziamo il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore al bilancio Brigida Alaimo, l’assessore ai rapporti con il consiglio Alessandro Anello, tutta la giunta e tutti i colleghi consiglieri per l’impegno profuso, finalizzato all’approvazione di questa importantissima delibera”.

Lo dichiarano i capigruppo di maggioranza Dario Chinnici (Lavoriamo per Palermo), Giuseppe Milazzo (Fratelli d’Italia), Domenico Bonanno (DC), Ottavio Zacco (Forza Italia) e Sabrina Figuccia (Lega) .