Gli appuntamenti in Sicilia

Questo weekend in Sicilia si prospetta ricco di eventi culturali e ricreativi che sapranno coinvolgere il pubblico di tutte le età. Tra le proposte in programma spicca il “Sicilambiente Film Festival” a San Vito Lo Capo, con proiezioni di film e dibattiti incentrati sull’ambiente e sostenibilità. A seguire, l'”Hip hop market” che celebra la creatività e l’artigianato locali, accompagnato dai sapori tipici della regione. A Cefalù, invece, prende vita l'”Estate di Cefalù” con un mix di musica, teatro e danza lungo il suggestivo lungomare, con tributi ad artisti internazionali. A Gratteri, si potrà partecipare ad eventi culturali e ricreativi per tutta la famiglia. Infine, “Dest’Arte” propone un’edizione speciale dedicata alla storia di Rosalia, partendo dalla sua infanzia per raccontarne la vita e le gesta.

Il Festival “Dest’Arte”

Il festival intercomunale delle arti performative “Dest’Arte” si appresta a celebrare 400° festino con uno spettacolo teatrale dedicato alla fiaba di Cappuccetto Rosso, in una versione unica e coinvolgente proposta dalla compagnia casertana La Mansarda teatro dell’orco.

L’evento, ideato e diretto da Vito Meccio e Salvatore Ferlita, si terrà in tre diverse location: il 19 luglio a Vicari, il 20 luglio a Mezzojuso e il 21 luglio a Ventimiglia di Sicilia. Prima dello spettacolo, una voce narrante intratterrà i piccoli spettatori raccontando loro la storia di Rosalia, partendo dalla sua infanzia e creando un legame simbolico con la fiaba di Cappuccetto Rosso.

La fiaba, tra le più popolari in Europa, e la storia di Santa Rosalia possono sembrare distanti ma è possibile trovare connessioni simboliche che rendono l’interpretazione creativa e affascinante. Il colore rosso, il bosco e la grotta diventano elementi che richiamano la passione religiosa e l’isolamento eremitico della Santa.

La trasposizione teatrale della compagnia La Mansarda Teatro dell’orco regala una nuova prospettiva alla fiaba di Cappuccetto Rosso. Il lieto fine è garantito ma i personaggi sono caratterizzati in modo originale: Cappuccetto Rosso è predatore solitario e il cacciatore è un eroe con un passato oscuro.

Eventi culturali e ricreativi a Gratteri

Dal 19 al 21 luglio, il borgo di Gratteri si animerà con una serie di iniziative gratuite pensate per valorizzare la cultura e la bellezza del territorio. Si parte venerdì 19 luglio alle 19 con il Vernissage della mostra collettiva “Terra arsa” presso la suggestiva cornice di corso Umberto I. Un’occasione per immergersi nelle opere di artisti locali che esplorano il tema della terra e del fuoco, offrendo uno sguardo unico e suggestivo sulla natura e sulle sue trasformazioni.

Alle 21.30, piazza Monumento, sarà la volta dello spettacolo teatrale “Joe Petrosino e il delitto del Barile” di Marco Pupella, un viaggio emozionante nella storia e nelle vicende di uno dei più famosi poliziotti italo-americani, con una trama avvincente che terrà il pubblico col fiato sospeso.

Il sabato si prospetta altrettanto interessante, con la visita alla Matrice Vecchie alle 19, arricchita da musica e aperitivo al tramonto, un momento magico per scoprire le bellezze nascoste del borgo antico. Alle 21, in piazza Monumento, sarà presentato il “Vocabolario delle aree interne: 100 parole per l’uguaglianza dei territori”, un progetto che mira a valorizzare le peculiarità e le risorse dei territori interni.

Domenica 21 si concluderà il weekend con due appuntamenti imperdibili: alle 21 la presentazione della “Estate Ragazzi”, un programma pensato per i più piccoli e alle 21.15 la presentazione del libro di Marco Fragale, “il borgo del Graal. Storia, leggende e cunti di Gratteri tra fonti scritte e orali” in piazza Monumento.

“Cefalù Estate”

Dal 7 al 31 luglio, la località balneare siciliana si trasformerà in un palcoscenico all’aperto per accogliere musica, teatro, danza e tradizioni in location di particolare bellezza, come un lungomare, il Castello Bordonaro, il teatro comunale Cicero e la suggestiva frazione collinare di Sant’Ambrogio.

L’offerta artistica e variegata e coinvolgente: il 13 luglio gli Inside out si esibiranno con un emozionante tributo ai Pink Floyd, mentre il 21 sarà la volta del Sicily guitar duo composto da Salvatore Di Giorgio e Davide Velardi, per regalare al pubblico appassionato di musica un concerto indimenticabile. Il 23 Pierpaolo Petta porterà la sua arte sul palco, seguito il 24 da Pif che presenterà il suo libro in un incontro imperdibile.

il 26 luglio sarà la volta di Gaia, che incanterà il pubblico con la sua voce e le sue melodie mentre il 27 gli Shakalab chiuderanno la settimana con una performance carica di energia e ritmo.

“Hop hop market” l’artigianato e la creatività a Mondello

Dal 18 luglio al 18 agosto, Mondello si trasforma in un vero e proprio paradiso per gli amanti dell’artigianato e della creatività con l’arrivo dell’Hop hop market. Organizzato dall’associazione Artigianando in collaborazione con la Event production e Utopia Events, questo evento promette di essere una celebrazione di talento, passione e tradizione.

L’ingresso è gratuito e gli spazi espositivi artigianali lungo Viale Regina Elena sono aperti tutti i giorni dalle 17 all’1 con orario prolungato dalle 11 all’1 di notte nei weekend. Trenta stand accolgono i visitatori in un ambiente suggestivo, offrendo una vasta gamma di creazioni uniche e originali realizzate dagli artigiani locali.

Dai gioielli artigianali agli oggetti di design, dall’abbigliamento etnico alle borse in pelle e cucite a mano, dai prodotti in cuoio ai vinili, c’è davvero qualcosa per tutti i gusti. Inoltre, non manca una selezione di prodotti agroalimentari locali, tra cui la birra artigianale, prodotta con ingredienti di alta qualità e dal gusto inconfondibile.

Per rinfrescarti durante le calde giornate estive, sarà possibile gustare granite preparate al momento con frutta fresca e ingredienti genuini. Per i palati più esigenti, un’area food speciale propone piatti innovativi che combinano tradizione e sperimentazione culinaria.

SiciliAmbiente film festival: San Vito Lo Capo

Dal 15 al 20 luglio, San Vito Lo Capo accoglie la sedicesima edizione del SiciliAmbiente film festival, un evento che unisce cinema, cultura e impegno per l’ambiente e i diritti umani. Questo appuntamento si è affermato nel corso degli anni come punto di riferimento a livello internazionale per il cinema legato alle tematiche green, offrendo al pubblico una selezione di film, documentari, cortometraggi e animazioni provenienti da tutto il mondo.

Il programma di questa edizione vanta 36 film, tra cui cinque première mondiali, quattro italiane e sedici anteprime regionali. Gli spettatori avranno l’opportunità di immergersi in storie coinvolgenti e significative, esplorando tematiche legate all’ambiente, ai diritti umani e alla sostenibilità provenienti da 25 paesi europei ed extraeuropei.

Le proiezioni si svolgono sia presso la sala principale di Palazzo La Porta, dove si terranno le presentazioni dei libri, sia presso la sala nell’area portuale affacciata sul mare, dove ogni sera alle 21 prenderanno il via le proiezioni seguite da dibattiti e incontri con registi, autori, attori e protagonisti del mondo del cinema.

