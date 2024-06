Gli eventi in Sicilia

Con l’arrivo dell’estate, la Sicilia si anima di eventi ricreativi e culturali che offrono un’ampia varietà di intrattenimento per tutti i gusti. Feste tradizionali, sagre, cortei, concerti e spettacoli teatrali si susseguono in tutta l’isola, creando una atmosfera coinvolgente. Dalla “Catania Summer Fest 2024” all’onda arcobaleno per le strade di Palermo col il corteo del pride fino ad arrivare al “Sicilia jazz festival”. Vi guideremo alla scoperta di alcuni degli eventi più interessanti che si svolgono durante il weekend 21-23 giugno 2024. Scopriamo la selezione proposta da BlogSicilia.

“Catania Summer Fest 2024”

La città di Catania si prepara ad accogliere l’estate con una serie di eventi culturali e ricreativi che promettono di animale la città. Il sindaco Enrico Trantino, nelle scorse ore, ha presentato il cartellone del Catania Summer Fest 2024, un’iniziativa promossa dall’amministrazione in collaborazione con istituzioni e associazioni culturali. Con oltre 160 eventi, previsti da giugno a ottobre, tra cui musica, danza, letteratura, arte e cinema, verrà offerta un’esperienza culturale coinvolgente per residenti e visitatori.

Il programma, è stato illustrato dal primo cittadino insieme agli assessori della giunta ed altri rappresentanti istituzionali e culturali. Tra gli artisti e le attrazioni previste, spiccano nomi internazionali come il Volo, i Blue, artisti emergenti come Ariete, oltre ad icone nazionali come Massimo Ranieri, Annalisa, Umberto Tozzi, Antonella Venditti e Francesco De Gregori.

A fare da sfondo alle performance artistiche e agli eventi: il giardino Bellini con la sua nuova arena da 5000 posti a sedere, la pedonalizzazione di piazza Federico di Svevia, la corte Mariella Lo Giudice del palazzo della cultura, il castello Ursino e lo spazio ricavato nella corte della Galleria d’arte moderna connessa alla nuova pinacoteca del complesso museale di Santa Chiara.

Corteo Pride 2024, Palermo

Palermo si prepara ad accogliere il Palermo Pride 2024, un’edizione speciale che si è svolta, e in parte si svolgerà, dall’8 al 22 giugno, segnata dal ricordo di Luigi Carollo, anima del pride palermitano scomparso lo scorso aprile.

Il tema di quest’anno è un messaggio forte e chiaro: la lotta alla violenza di genere e maschilista. Talk, spettacoli, stand up comedy, performance teatrali, drag show e concerti si sono susseguiti nel corso delle settimane. Sabato 22 giugno, la tradizionale parata percorrerà le vie della città, con bandiere arcobaleno e un messaggio di inclusione e di lotta alle discriminazioni.

Le madrine di questa edizione, volute fortemente da Luigi Carollo, sono l’attrice siciliana Simona Malato e la cantante BigMama.

Sicilia jazz festival 2024: Ron Carter, Arturo Sandoval e artisti internazionali

Palermo si appresta ad ospitare una vera e propria festa della musica con la quarta edizione del Sicilia Jazz Festival, che dal 23 giugno al 7 luglio vedrà protagonisti l’Orchestra Jazz Siciliana – the brass group e alcune delle più grandi star internazionali del jazz.

Un cartellone ricco di eventi, concerti esclusivi e prime assolute, con una particolare attenzione alla valorizzazione dei giovani talenti siciliani, si snoda tra alcuni dei luoghi più suggestivi del centro storico palermitano e il teatro Verdura.

Ron Carter, punto saldo del jazz, sarà uno dei grandi nomi del Festival, esibendosi il 25 giugno al teatro di Verdura con l’orchestra jazz siciliana.

L’apertura del festival, il 23 giugno al teatro di Verdura, sarà affidata ad Arturo Sandoval, trombettista e pianista cubano pluripremiato, anche lui accompagnato dall’orchestra jazz siciliana.

Ma non solo musica jazz: il Sicilia jazz festival 2024 si propone come un’occasione per scoprire la bellezza e la storia di Palermo, con concerti che si svolgeranno in luoghi suggestivi e carichi di storia, favorendo la crescita turistica ed economica del territorio.

“L’oro nero di Sambuca”, Sambuca di Sicilia

Dall’oro nero di Sambuca alla tavola: dal 21 al 23 giugno, la cittadina siciliana si prepara a celebrare il suo prezioso tesoro con la “Festa del Tartufo””. Tre giorni di eventi, incontri, degustazioni e show cooking dedicati a questo prodotto di eccellenza, che la comunità locale definisce “L’oro nero di Sambuca”.

Il programma è ricco e variegato: si parte da venerdì 21 giugno alle 16 con un’immersione nel mondo del tartufo, con corsi dedicati a ristoratori e professionisti della gastronomia. Il sabato e la domenica saranno dedicati a scoprire i sapori del tartufo, con show cooking che abbineranno il tartufo a vini e prodotti locali. Domenica mattina, una escursione tra le montagne di Sambuca permetterò di conoscere le tecniche di ricerca e di raccolta del tartufo, con particolare attenzione alla sostenibilità e al rispetto del territorio.

La festa si svolgerà tra piazza della Vittoria, il teatro l’idea, palazzo panitteri, san Sebastino e piazzale Pomo.

Il teatro Sociale come strumento di inclusione

Il centro socio educativo Uniamoci di Palermo ospiterà venerdì 21 giugno, dalle 11 alle 13, una tavola rotonda dal titolo “Il teatro sociale come strumento di inclusione?”. L’evento, organizzato in collaborazione con la compagnia Touch di Uniamoci, si propone di esplorare il ruolo del teatro e in particolare del teatro sociale, come strumento di promozione dell’inclusione dei gruppi svantaggiati.

L’incontro sarà stimolato dalla performance “Invisibile”, un’opera della compagnia Touch che si prefigge di dar voce a coloro che spesso rimangono ai margini della società. La partecipazione alla tavola rotonda è aperta a psicologi, tecnici della riabilitazione, animatori sociali, assistenti sociali, professionisti del settore cultura e spettacolo e a tutti coloro che sono interessati alla tematica dell’inclusione.

Degustazioni alle Cantine Florio

Un viaggio nel cuore della tradizione enologica siciliana: la cooperativa turistica Terradamare propone, domenica 23 giugno, alle 11.30, le Cantine Florio. Un’esperienza per immergersi nella storia di una delle più antiche casa vinicole si Sicilia, protagoniste del successo del vino di Marsala.

Il tour si snoda tra le storiche cantine Florio, un luogo ricco di fascino e di storia, dove si respira l’atmosfera di un’epoca d’oro del vino italiano. I visitatori potranno scoprire i segreti della produzione di Marsala, il processo di invecchiamento e la cura con cui vengono selezionate le uve per ottenere un prodotto di eccellenza.

Al termine della visita, si terrà una degustazione di tre Marsala Florio, ognuno abbinato ad un piccolo assaggio gastronomico accuratamente scelto per esaltarne le note aromatiche e il gusto. Un’occasione per scoprire l’unicità di questo vino e la sua capacità di accompagnare i piatti della tradizione siciliana.

