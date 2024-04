Gli appuntamenti della settimana in Sicilia

Se siete amanti di musica jazz, questa è la settimana adatta a voi. Una delle voci più autorevoli del jazz italiano si esibisce a Palermo mentre al teatro Metropolitan di Catania lo “Speaking tango” propone l’esibizione di Minino Garay in una formula piuttosto singolare di poesia su sfondo di beat e improvvisazioni strumentali. Poi ancora, lo spettacolo di Pupo a teatro, la mostra di Mirò con a seguito numerose attività laboratoriali per i più piccoli. Ecco la selezione proposta da BlogSicilia.

“Su di noi. La nostra storia” lo spettacolo di Pupo al cineteatro Golden

Dopo il trionfale tour in Europa, il celebre cantante Pupo fa ritorno in Italia con il suo spettacolo “Su di noi. La nostra storia”, un coinvolgente viaggio attraverso i successi che lo hanno reso una figura iconica della musica italiana. Con un mix di racconti, immagini e video inediti, Pupo invita il pubblico ad immergersi nel mare delle sue canzoni.

L’appuntamento è fissato per venerdì 19 aprile alle ore 21 al cineteatro Golden di Palermo. Sarà un’occasione unica per tutti gli amanti della musica e dei successi intramontabili dell’artista che ha saputo conquistare il cuore di generazioni di fan con le sue indimenticabili melodie e le sue performance cariche di energia e passione.

“Streaming vanguard springtime”, musica jazz al Tatum art

La vivace città di Palermo si prepara ad accogliere un evento musicale senza precedenti: “Streaming vanguard springtime”, ideato dal talentuoso direttore artistico Toti Cannistraro, che porterà il meglio della musica jazz nella storia location di via dell’Università. Dal 9 marzo al 2 giugno, ben 23 concerti animeranno il Tatum art, offrendo al pubblico un’esperienza musicale coinvolgente.

Il palcoscenico sarà risplendente il 18 e il 19 aprile con l’eccezionale presenza di Maurizio Giammarco, una vera istituzione del sassofonismo italiano. Con la lunga carriera di successi ed emerso negli anni ’70 come figura di spicco nel panorama jazz italiano, Giammarco ha guidato gruppi storici di big band di rilievo internazionale, dando al pubblico momenti indimenticabili di musica.

il 20 e il 21 aprile, sarà la volta del giovane talento francese Thomas Mestres, appena laureato al prestigioso conservatorio nazionale superiore di musica e danza di Parigi. Ottimo trombettista, Mestres si presenterà insieme al suo quartetto per stupire il pubblico con la sua arte e creatività.

“Speaking Tango” con Minino Garay al teatro Metropolitan, Catania

La musica di qualità fa ritorno in Sicilia con l’attesissima nuova stagione di concerti della rassegna “Nomos jazz“, un appuntamento imprescindibile per gli amanti del jazz e della grande musica. L’associazione Catania jazz, guidata da Pompeo Benincasa, celebra con questa serie di eventi i suoi 40 anni di attività, presentando un calendario ricco di produzioni esclusive e artisti di fama internazionale.

L’inaugurazione della stagione è in programma mercoledì 17 aprile alle ore 21.30 al teatro metropolitan di Catania, con un evento straordinario: Minino Garay, e il suo spettacolo “Speaking Tango” saranno i protagonisti indiscussi della serata. Garay, celebre percussionista argentino con base in Francia, porta sul palco una produzione originale in prima nazionale assoluta, offrendo al pubblico uno spettacolo unico e coinvolgente.

“Speaking tango” rappresenta un esperimento artistico innovativo in cui la parola si fonde con la musica, creando un’atmosfera poetica ed emozionante. Garay, accompagnato da musicisti come Menu Codija, Cédric Hanriot, Christophe Wallame, Patricio Tripa Bonfiglio, Maria Belem Giachello e Sebastian Jimenez alla danza e voce, stupirà il pubblico con la sua voce profonda e incisiva regalando un’esperienza unica.

Mostra di Joan Mirò, Catania

L’arte di Joan Mirò si apre anche ai più giovani attraverso un’iniziativa pensata per coinvolgere attivamente i piccoli visitatori in viaggio alla scoperta della gioia del colore e della creatività. Domenica 21 aprile, i bambini avranno l’opportunità di partecipare all’emozionante visita guidata alla mostra “Mirò. La gioia del colore”, seguita da un coinvolgente laboratorio interattivo intitolato “Sulle orme di Mirò”.

Durante la visita partecipata alla mostra, i giovani visitatori saranno guidati alla scoperta delle opere e dello stile unico di Joan Mirò, immergendosi nel magico mondo dell’artista catalano attraverso un coinvolgimento diretto. Il laboratorio permetterà ai bambini di esprimere la propria creatività in modo originale: ogni partecipante sarà incoraggiato a pensare ad un oggetto e a interpretarlo in modo animato attraverso gesti e mimica, per poi passare alla fase di rappresentazione grafica utilizzando gli stessi colori e l’ispirazione del maestro spagnolo.

L’attività si svolgerà domenica 21 aprile alle ore 10 e avrà una durata di circa 1 ora e 30 minuti ed è rivolta ai bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni. La prenotazione è obbligatorio e potrà essere effettuata tramite whatsapp al numero 3668708671.

“Afro cuban jazz legacy”, teatro Santa Cecilia, Palermo

La nuova stagione del Brass group al Real teatro Santa Cecilia di Palermo continua a regalare emozioni e musica di altissimo livello con l’eccezionale concerto di Ignacio Berroa insieme all’orchestra jazz siciliana dal titolo “Afro cuban jazz legacy”. Un evento imperdibile che porta sul palco una fusione tra le sonorità dell’America latina e il fascino senza tempo del jazz.

L’appuntamento è fissato per venerdì 19 e sabato 20 aprile, con due spettacoli alle 19 e alle 21.30, e per domenica 21 aprile, con le repliche alle 17 e alle 19.30. Ignacio Berroa, celebrato come uno dei batteristi più grandi di tutti i tempi, porterà il pubblico in una viaggio musicale straordinario attraverso la sua sensibilità ritmica e la sua maestria nell’intrecciare le tradizioni afro-cubane con il linguaggio del jazz.

“Due anime due talenti”, teatro Agricantus

L’appuntamento è fissato per martedì 16 aprile alle ore 21 con il concerto “Due anime due talenti”, che vede protagonista il clarinettista Nicola Giammarinaro e il fisarmonicista Roberto Gervasi, due eccellenze del panorama musicale internazionale. Questo progetto artistico si basa sull’amicizia tra i due musicisti e sulla passione che li unisce per il jazz, il choro e il tango. I suoni unici del clarinetto e della fisarmonica, simboli della musica italiana, condurranno il pubblico in un viaggio che attraversa le radici musicali popolari fino alle moderne esperienze di jazz e improvvisazione.

