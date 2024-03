Gli eventi

L’8 marzo si avvicina e per la ricorrenza internazionale riguardo lotta dei diritti delle donne, sono in programma numerosi spettacoli teatrali e passeggiate per dar voce a storie di lotte, emancipazione e conquiste, condotte da semplici cittadine che hanno contribuito a delineare l’identità storica, artistica e culturale del capoluogo siciliano. Inoltre, tutti giorni è aperta al pubblico la mostra “Moltivolti” rivolta alla valorizzazione e alla denuncia delle carenze del quartiere Ballarò di Palermo. E ancora, presentazione di libri, spettacoli teatrali e mostre artistiche.

“Va’ Gina”, piccolo teatro dei Biscottari

Il piccolo teatro dei Biscottari si prepara ad accogliere uno show provocatorio in occasione della festa della donna il prossimo 8 marzo alle ore 21. “Va’ Gina” è il titolo dell’opera teatrale firmata dalle attrici Luisa Bigiarini e Federica D’Angelo, uno spettacolo che sfida il patriarcato in occasione della festa della donna mettendo in discussione alcune dinamiche con ironia e critica.

Il racconto segue le vicende di Gina, una donna che si trova a dover navigare tra le aspettative sociali e il desiderio di libertà. Attraverso una serie di situazioni comiche e drammatiche, le due attrici offrono uno sguardo acuto e provocatorio sul ruolo delle donne nella società contemporanea.

“Nudi” il romanzo di Gabriella Labate

Lunedì 11 marzo, presso villa Palagonia a Bagheria, si terrà la presentazione del romanzo “Nudi” di Gabriella Labate. L’evento, patrocinato dal comune di Bagheria, vedrà la presenza di numerosi ospiti e offrirà al pubblico l’opportunità di immergersi nell’intensa storia narrata dall’autrice.

Gabriella Labate presente il suo libro come un emozionante racconto di vita e amore, focalizzato sulle relazioni familiari e sulle sfide affrontate dalla protagonista Sara. Attraverso un intenso intreccio di episodi passati e presenti, il romanzo esplora temi come l’amore, la passione e il desiderio di rivalsa di fronte alle ingiustizie della società.

“Il romanzo ripercorre la vita di Sara, narrata sapientemente attraverso un diario. Nel libro il lettore conoscerà la protagonista nelle varie fasi della vita: prima bambina, poi ragazza ed infine donna. Attorno a Sara ruotano tanti personaggi che determineranno il suo modo di osservare il mondo con uno sguardo diverso. Tra questi spicca Miki, un ragazzo che cela un intimo segreto. Un libro sorprendente e profondo, scritto con grande intensità, dove episodi del passato ed esperienze del presente si alternano e s’intrecciano in un vortice emozionale crescente, dove i drammi di un’intera esistenza culmineranno nel perseguimento di un ideale. Un ideale più forte delle ingiustizie, più forte delle sofferenze, più forte della vita stessa: l’amore. Passione e desiderio di rivalsa pervadono la trama del romanzo, che evidenzia quanto le debolezze della società siano determinanti per le vicende umane” – racconta l’autrice -.

I proventi della vendita del volume durante la presentazione a Bagheria saranno devoluti alla missione “Speranza e carità” di Biagio Conte, evidenziando l’impegno dell’autrice non solo nell’ambito artistico, ma anche nell’aiuto alle cause sociali.

“Oltre l’8 marzo”, un racconto itinerante

In occasione della giornata dell’8 marzo, simbolo di lotta e conquiste per i diritti delle donne, si terrà a Palermo un evento per celebrare la storia e il contributo delle donne alla città. Una passeggiata narrativa che metterà in luce storie di emancipazione, resilienza e successi femminili, offrendo un viaggio nel passato e nel presente illuminato dalla luce delle protagoniste femminili rimaste spesso celate nella storia.

La passeggiata è un racconto itinerante che condurrà i partecipanti sulle tracce delle donne che hanno contribuito a plasmare l’identià storia, artistica e culturale di Palermo. Un viaggio attraverso le storie di artiste, nobili, patriote, eroine e cittadine comuni, tutte accomunate dalla forza e dalla determinazione nel perseguire i propri obiettivi.

La partecipazione è valida previa prenotazione da effettuarsi al 3202267975 (anche via WhatsApp, indicando titolo evento, numero partecipanti, nominativo e recapito telefonico di riferimento. Esempio: “Oltre l’8 marzo – 2 pax – Mario Rossi – Tel. 347 xxx xxxx”).

“Cuore di padre” , il docufilm di Andres Garrigò

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, il docufilm “Cuore di padre” torna a Palermo per una proiezione speciale al teatro del Don Bosco Ranchibile domenica 10 marzo alle 16.30. Il regista Andrés Garrigò svela il lato meno conosciuto di San Giuseppe, dipingendolo come una figura attiva e multifunzionale che svolge diversi ruoli nella vita delle persone: protettore, intercessore, aiutante dei poveri e terrore dei demoni.

Il documentario raccoglie testimonianze toccanti di persone comuni che hanno vissuto esperienze straordinarie legate all’azione di San Giuseppe. Da Cotignac a Tuscania, Da Toledo a Barcellona, le storie di miracoli e protezioni di intrecciano in un percorso che attraversa l’Europa fino alle Filippine e al Canada. In Italia, particolare attenzione è riservata al monastero di San Paolo a Tuscania, luogo di un’apparizione e di guarigioni miracolose legate al santo.

“Moltivolti”, mostra fotografica su Ballarò

L’osservatorio Ballarò valorizza il quartiere attraverso gli occhi degli artisti tutti giorni dalle 9 a mezzanotte a ingresso gratuito. Un gruppo multidisciplinare di fotografi, operatori economici e sociali, psicologi e architetti si propone di esplorare il quartiere Ballarò contribuendo alla salvaguardia, recupero e valorizzazione. Un’iniziativa che mira anche ad evidenziare le carenze e le debolezze sociali e strutturali del luogo, con l’obiettivo di promuovere un dialogo costruttivo e un cambiamento positivo.

“L’est-estica dell’indefinio”, cantieri culturali della Zisa

Il centro internazionale di fotografia Letizia Battaglia presso i cantieri culturali della Zisa ospiterà la mostra “L’est-etica dell’indefinito” curata da Fabio Alfano dalle 9 alle 18.30 fino al 30 marzo. Attraverso 50 fotografie che esplorano l’architettura, l’arte contemporanea, la natura e altri temi, accompagnate da citazioni di noti artisti e pensatori, l’esposizione offre al pubblico un viaggio conoscitivo attraverso le forme dell’arte e dell’architettura contemporanea.

La mostra è divisa in 14 sezioni tematiche e presenta una selezione di fotografie che catturano l’essenza delle forme contemporanee e lo spirito del nostro tempo. Attraverso gli scatti di Fabio Alfano e i testi curati insieme a Cinzia De Luca, i visitatori potranno immergersi in un percorso che invita alla riflessione e alla scoperta di sé stessi e dell’epoca in cui viviamo.

