Gli eventi in programma

La fine della stagione primaverile e l’arrivo di quella estiva, suggerisce un fase di transizione non solo in termini di clima quanto più a livello culturale-artistico. La Sicilia si prepara ad accogliere una serie di eventi culturali e musicali che renderanno l’isola ancora più vivace. Tra le manifestazioni in programma, spicca l’infiorata di villa Frati, un’esplosione di colori e profumi che trasforma le strade del piccolo borgo in un vero e proprio dipinto floreale. Inoltre, il “Palermo coffee festival” delizierà gli amanti del caffè con degustazioni, workshop ed eventi culturali legati al mondo della caffeina. Il “Sicilia queer filmfestival” invece, offrirà uno spunto per esplorare tematiche legate alle diversità di genere e all’inclusione attraverso il cinema, arte e dibattiti.

Per gli amanti della musica live, i pub e i locali dell’isola ospiteranno concerti e performance di artisti locali e internazionali. Per concludere, il festival “Galactica” proporrà una full immersion nella musica elettronica, mentre il “Borgo Fest” regalerà momenti di festa e convivialità tra le antiche vie di un suggestivo borgo siciliano. Ecco la selezione proposta da BlogSicilia.

L’ “Infiorata” a Villa Frati

Nella suggestiva cornice del borgo di Villa Frati, in provincia di Palermo, si prepara a svolgersi la quattordicesima edizione dell’infiorata, un evento che coniuga arte, cultura, tradizione e promozione dei prodotti tipici locali. Questa attesissima manifestazione, in programma per il 1 giugno 2024, trasformerà le strade del borgo in un vero e proprio dipinto floreale, coinvolgendo l’intera comunità e attirando turisti e visitatori desiderosi di immergersi in un’atmosfera suggestiva.

A partire dalle 16, l’evento prevederà il coinvolgimento del centro storico del complesso monumentale Baglio Filangeri. I manufatti, realizzati con fiori, foglie, sale, sabbia, terra e altri elementi naturali, rimarranno esposti anche il giorno successivo, regalando a chiunque passeggi per le vie l’opportunità di immergersi in una realtà colorata.

Dopo il raduno davanti alla chiesa madre di Villa Frati, i gruppi procederanno con l’installazione dei quadri lungo il corso San Marco, in attesa della benedizione del parroco e del successivo allestimento dei pennelli infiorati.

Il festival di musica elettronica, “Galactica” a Palermo

Il Galactica festival arriva in Sicilia con una lineup stellare che promette di far vibrare i cantieri culturali della Zisa a Palermo con dodici ore di musica elettronica. L’evento, parte dal progetto “Musica e legalità” dell’Unlocked music festival, si propone di sensibilizzare i giovani su importanti temi sociali attraverso la potenza comunicativa della musica.

Tra i nomi più attesi dell’edizione siciliana spiccano artiste del calibro di Amelie Lens, regina della techno belga, Indira Paganotto, iconica artista spagnola. Poi anche la presenza del duo italiano 999999999, noto per le sue produzioni influenzate dagli anni novanta, e anche gli Ankkh, duo italiano con performance cariche di riferimenti hyper pop e cyberpunk.

Poi ancora, Dyen, Dj e produttore olandese, e Mattia Trani, giovane promessa dell’elettronica italiana. A completare il lineup insieme a Sara Landry, Kiki Feel, e Massimo Tomasino, lighting designer di fama internazionale. A dar voce all’evento, Davidino, talentuoso dj palermitano.

“Borgo Fest”, Torre Archirafi

Il Borgo fest è diventato un appuntamento imperdibile per gli abitanti di Torre Archirafi e non solo. La manifestazione si svolge lungo il suggestivo lungomare, offrendo una panoramica sul mare e sull’Etna. L’area viene chiusa al traffico dei veicoli, creando quindi uno spazio sicuro e piacevole per passeggiare e godersi le numerose attività proposte in programma per il 2 giugno.

La musica live è uno dei punti di forza del Borgo fest, con dj set e band che si alternano sul palco per intrattenere il pubblico con una varietà di generi musicali. Dalle sonorità pop alle note più rinomate della musica dance, c’è qualcosa per tutti i gusti.

I laboratori creativi sono un’ottima opportunità per i bambini di mettere alla prova la propria creatività e di imparare nuove tecniche artistiche. Gli origami e la pittura creativa sono solo alcune delle attività disponibili. Per gli amanti dell’artigianato, il mercatino offre una vasta selezione di oggetti fatti a mano, accessori per la casa, oggetti d’arte e molto altro.

Un’altra attrazione del Borgo fest saranno gli stand di birra artigianale.

Musica live al Miles Davis, Palermo

La serata di giovedì 30, ore 21.30, sarà dedicata ad un omaggio a John Coltrane, uno dei più grandi musicisti jazz di tutti i tempi. David Baron Stevens si esibirà in un concerto che ripercorrerà il repertorio di Coltrane, partendo dal periodo in cui suonava al fianco di Miles Daivs fino all’era della ballads. Il concerto toccherà anche l’era post- “Crescent”, offrendo al pubblico un’esperienza musicale completa e coinvolgente.

“Palermo coffee festival”, Orto botanico di Palermo

Il primo giugno l’orto botanico di Palermo si trasformerà in un vero e proprio paradiso per gli amanti del caffè, del vino e dell‘olio extravergine d’oliva con la seconda edizione de “Palermo coffee festival”. Un evento unico nel suo genere, organizzato da Morettino in collaborazione con Coopculture e l’orto botanico di Palermo.

Dalle 10 alle 28, il festival offrirà un’esperienza unica coinvolgente e multisensoriale, con una variegata proposta di masterclass, dibattiti, live show e approfondimenti dedicati alla scoperta della “Sicilia Inedita”.

I visitatori esploreranno i viali dell’orto botanico e incontreranno 50 espositori selezionati tra le migliori micro torrefazioni d’Italia, cantine vinicole e produttori di olio extravergine di oliva. Accanto a loro, artigiani produttori di farine da grani antichi, frutti tropicali, tè e tabacco, piante aromatiche officinali, distillati siciliani e il celebre cioccolato di Modica.

Il “Sicilia Queer Filmfest” a Palermo

Il Sicilia queer filmfest, giunto alla sua 14esima edizione, si terrà dal 25 al 31 maggio ai cantieri culturali alla Zisa di Palermo, con un programma ricco di 74 titoli (4 anteprime assolute e 30 anteprime nazionali), dedicato alla memoria di due attivisti palermitani scomparsi, Rosi Castellese e Luigi Carollo. Il festival ospiterà una sezione dedicata ai cortometraggi in concorso, “Queer short” che esplora il pensiero transfemminista e la dimensione del corpo, attraverso la memoria personale e la realtà collettiva.

