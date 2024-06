Gli eventi in programma

Un fine settimana all’insegna della musica, degli spettacoli e dei sapori della tradizione siciliana. Il weekend siciliano è ricco di eventi culturali e appuntamenti per tutti i gusti, dal fascino della musica immersi nella natura all’arte della ceramica. Tra le verdi chiome dell’orto botanico di Palermo, è in programma “Metamophosis” tra musica e spettacoli. Inoltre, il museo Salinas di Palermo apre le sue porte di sera, offrendo un’occasione per ammirare le sue collezioni archeologiche sotto una nuova luce. Poi ancora, ceramica sotto le stelle a Santo Stefano di Camastra dove alcuni artigiani locali vi guideranno nella creazione e decorazione di oggetti. Il gusto incontra la tradizione al “Divino Festival” dove si potranno gustare le eccellenze enogastronomiche del territorio. Ecco la selezione degli eventi fatta da BlogSicilia.

Museo Salinas, Palermo

Il museo archeologico Salinas di Palermo apre le sue porte ad appuntamenti serali. “Salinas by night, un’iniziativa che unisce l’arte del passato alla freschezza della musica e alla bellezza del chiostro seicentesco. Ogni venerdì sera, dal 28 giugno al 26 luglio, il Salinas si trasforma in un palcoscenico di cultura, offrendo visite guidate, curate da Coopculture, che svelano i segreti della ricca collezione del museo, tra cui importanti reperti provenienti dai siti archeologici di Selinunte e altre testimonianze.

Il percorso si snoda tra le sale del museo e l’ex convento che lo ospita, conduce il visitatore in un viaggio nel tempo, alla scoperta del primo grande esperimento di scambio culturale che ha visto la restituzione di un frammento del Partenone in Grecia. La magia del Salinas by night non si festa alle visite guidate. Nel primo chiostro del museo, prende vita “Fuori orario”, un ciclo di concerti gratuiti che animano il cortile.

Sicilia Gourmet, San Cipirello

Il 29 e 30 giugno, la manifestazione “Sicilia Gourmet” che avrà luogo a San Cipirello, vedrà esibizioni di cabarettisti, cantanti, ma anche show food e degustazioni. La manifestazione coinvolgerà aziende agricole, produttori caseari, oleifici, cantine e pizzeria della valle dello Jato. Lungo via Roma, il palco ospiterà esibizioni di cabarettisti e cantanti, mentre piazza Matrice si trasformerò in un villaggio gastronomico con stand dedicati alle degustazioni gratuite di prelibatezze locali.

“Sicily food Festival”, Terrasini

Il suggestivo belvedere di Terrasini, si prepara ad accogliere la prima tappa del “Sicily food Festival”, giunto alla nona edizione e ormai uno degli eventi gastronomici più importanti della Sicilia. Dal 27 al 30 giugno, la manifestazione celebra le eccellenze della tradizione culinaria siciliana, invitando i visitatori a un viaggio sensoriale tra sapori e prodotti di qualità. Per quattro giorni, il festival offrirà un’esperienza gastronomica completa, con degustazioni di specialità locali come le braciole messinesi, lo sfincione dell’antico forno Valenti, il pane ca’ meusa, il pane con panelle, patawister, birre artigianali e tanto altro. Un ricco programma di degustazioni, show cooking, laboratori e incontri con chef rinomati animer il festival, offrendo ai visitatori l’opportunità di approfondire la conoscenza della cucina siciliana.

Divino Festival, Castelbuono

Il borgo medievale di Castelbuono, nel cuore delle Madonie, si prepara ad accogliere la diciottesima edizione di “Divino festival”, evento dedicato agli amanti del buon cibo e del vino, che si terrà dal 28 al 30 giugno. Per tre giorni, il festival offrirà un ricco programma di degustazioni guidate, incontri con personaggi di spicco del mondo enogastronomico, premiazioni, masterclass e momento di intrattenimento, tutti in tema con il mondo del vino e della gastronomia.

L’evento prenderà il via venerdì 28 alle 19.30 in piazza Castello, vedrà la partecipazione di numerosi ospiti, tra cui Francesco Saverio Russo, Chris Clun e Simone Riccobono, Povia, Oscar Farinetti, Luca Martini, la lab orchestra e Paolo Belli, che si alterneranno sul palco per regalare al pubblico momenti di musica e intrattenimento.

“Metamorphosis”, orto botanico di Palermo

L’orto botanico di Palermo si prepara ad accogliere la terza edizione id Metamorphosis, il festival multidisciplinare che, dal 29 al 7 luglio, offrirà un programma ricco di spettacoli, performance, eventi per bambini e talk su temi attuali. Nove giorni di festival, per due fine settimana all’insegna della bellezza, della creatività e della natura, in cui l’orto botanico si trasforma in un palcoscenico aperto, dove l’arte incontra la natura, creando un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.

“Ceramica sotto le stelle”, Santo Stefano di Camastra

Santo Stefano di Camastra, rinomata per la sua tradizione di ceramica, accoglierà l’evento “Ceramica sotto le stelle”, una manifestazione che si terrà per due fine settimana, il 29 e il 30 giugno e il 6 e il 7 luglio, e che celebrerà l’arte dei ceramisti locali. L’evento offrirà un ricco programma di attività, tra cui sessioni “live” di decorazioni della ceramica, momenti culturali e di approfondimento, appuntamenti per grandi e piccini, buona musica e spettacoli teatrali.

Tra le attività, “mettiamoci le mani” che si terranno in via Umberto dal 29 al 7 luglio dalla 10 alle 16, momento in cui, gli esperti el mestiere guideranno i partecipanti nella modellazione dell’argilla e nella decorazione di pezzi già pronti.

Like this: Like Loading...