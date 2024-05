Gli appuntamenti

Mostre liberty e degustazioni, il ritorno della sagra del cannolo di Piana Degli Albanesi, spettacoli, arti performative e concerti e concerti d’arte sinfonica siciliana, arricchiscono il programma di attività proposte nel fine settimana in Sicilia. Da giovani talenti al mondo del fascino intramontabile dell’opera dei pupi al museo delle marionette. Scopiamo la selezione degli appuntamenti fatta da BlogSicilia.

Palermo liberty & wine, palazzo Sant’Elia

La Fondazione Sant’Elia e Tenute Inghilleri hanno unito le forze per creare un evento unico che celebra l’arte, la cultura e la tradizione enologica della Sicilia. “Palermo liberty & wine” è il nome di questa iniziativa che si terrà venerdì 10 maggio presso Palazzo Sant’Elia di Palermo.

L’evento promette di offrire un’esperienza sensoriale indimenticabile, combinando la degustazione dei pregiati vini locali delle tenute Inghilleri con l’esplorazione dell’elegante mostra “Palermo liberty – the golden age”. I partecipanti avranno l’opportunità di immergersi nell’atmosfera affascinante dell’arte liberty, ammirando opere d’arte che raccontano il periodo d’oro di Palermo.

Un viaggio attraverso i sensi, dove il gusto dei vini di qualità si fonderà con la bellezza artistica delle opere esposte.

Spettacolo dei Pupi, museo delle marionette

Il fascino intramontabile dell’opera dei pupi vive ancora grazie all’impegno del museo delle marionette di Palermo, che ogni giorno porta avanti la tradizione con spettacoli coinvolgenti ed emozionante. L’opera, che rischiava di scomparire, è ora protagonista sul palcoscenico del museo con gli spettacoli tratti dalla celebre storia dei paladini di Francia di Giusto Lo Dico. Carlo Magno, Orlando, Rinaldo, Angelica, il mago Malagigi e tanti altri personaggi prendono vita in scene di innamoramenti, duelli, battaglie, scambi di persona e viaggi misteriosi.

Gli spettacoli si tengono regolarmente ogni lunedì alle 11 e da martedì a sabato alle 17, offrendo al pubblico l’opportunità di immergersi nel mondo dell’opera dei pupi.

La sagra del cannolo, Piana Degli Albanesi

Dopo dodici anni di assenza, ritorna uno degli eventi culinari più attesi e dolci della Sicilia: la sagra del cannolo di Piana Degli Albanesi. Questa gustosa manifestazione si terrà sabato 11 e domenica 12 maggio nella suggestiva cornice di piazza Vittorio Emanuele a Piana degli Albanesi, coinvolgendo pasticceri locali e provenienti dalla vicina Santa Cristina Gela.

Alla sagra saranno presenti rinomate pasticcerie come bar Elena, extra bar, antico bar spor di Piana degli Albanesi e caffè del corso dei fratelli Biscari e Soul caffè di Santa Cristina Gela, insieme a numerosi stand che offriranno eccellenze culinarie locali e regionali, nonché espositori di artigianato che arricchiranno l’atmosfera festosa dell’evento.

Verranno offerte anche attività di intrattenimento musicali, spettacoli teatrali, cooking show con rinomati maestri della pasticceria siciliana come Giovanni Cappello, della celebre pasticceria di Palermo, e l’art pastry chef Giovanni La Rosa, vincitore di prestigiosi premi internazionali per le sue sculture in cioccolato.

“La teoria del caos”, teatro Biondo

Lo spettacolo “La teoria del caos” porta sul palco la storia intensa di un amore tormentato tra un professore e un’ex allieva, interpretati rispettivamente da Lorenzo e Lucia Lavia. Scritto da Arianna Mattioli e diretto dallo stesso Lorenzo Lavia, lo spettacolo affronta tematiche profonde legate al desiderio di un figlio che non si realizza, portando alla luce le dinamiche complesse di una relazione che si evolve in una crisi drammatica.

Il debutto nazionale avviene nella prestigiosa sala Strehler del teatro Biondo di Palermo, con un calendario di rappresentazioni che spazia dal 8 al 19 maggio.

I personaggi si trovano immersi in una spirale di eventi che li porteranno ad esplorare i confini della propria mente e delle proprie emozioni, mettendo in luce la complessità delle relazioni umane e la capacità dell’essere umano di influenzare e manipolare pur mantenendo un’apparente integrità.

Ecco il calendario: ore 21.00: mercoledì 8 e giovedì 9 maggio; mercoledì 15 e giovedì 16 maggio; ore 17.00: venerdì 10 e sabato 11 maggio; venerdì 17 e sabato 18 maggio; ore 20.00: domenica 12 e 19 gennai

Il concerto sulle note di Brahms, Politeama Garibaldi di Palermo

Un altro grande appuntamento musicale per la stagione dell’orchestra sinfonica siciliana al Politeama Garibaldi di Palermo. Venerdì 10 maggio alle ore 21, con replica nel pomeriggio di sabato, il concerto dei due giovani talenti: Ettore Pagano al violoncello con l’Orchestra sinfonica siciliana, diretto dal maestro Diego Ceretta.

La scaletta propone il “Concerto in mi minore per violoncello e orchestra op.85” di Elgar e la “Sinfonia numero 3 in fa maggiore op. 90” di Brahms.

Nato a Roma nel 2003, Ettore Pagano inizia lo studio del violoncello all’età di nove anni. Oggi è uno dei violoncellisti più ricercati sulla scena non solo italiana ma mondiale, autentico talento acclamato dal pubblico e dalla critica.

Mentre Diego Ceretta, nato nel 1996, ottiene il diploma di violino col massimo dei voti a soli 18 anni presso il conservatorio Verdi di Milano. E’ il direttore principale dell’Ort-orchesta della Toscana.

“Voci di Sicilia”, teatro Garibaldi di Enna

Il teatro Garibaldi di Enna si prepara ad accogliere la decima edizione della rassegna teatrale “Voci di Sicilia”, un evento imperdibile che promette di regalare al pubblico momenti di comicità e cultura.

Dal 9 dicembre al 25 maggio, sei spettacoli diversi animeranno le serate del teatro ottocentesco, offrendo al pubblico una varietà di proposte artistiche di alto livello. Si è partito con il “Federico Perrotta show” il 9 dicembre mentre sabato 25 maggio, ci sarà l’ultimo appuntamento de “I Guitti” che chiuderanno la rassegna con “Indovina chi viene a cena”, di William Rose, una commedia brillante con libero adattamento e regia di Gaetano Libertino.