Organizzato dalla Pallavolo Belpasso

L’Aquila Bronte si conferma: per il secondo anno consecutivo la formazione etnea vince il Memorial Mimmo e Pippo Russo, il triangolare di pallavolo giunto alla terza edizione. Si è giocato al palazzetto dello sport di contrada Timpa Magna, a Belpasso, che dal 2024 porta il nome dei due fratelli. Il torneo è dedicato a loro, che portarono la pallavolo in paese.

Le tre partite del triangolare

I brontesi hanno aperto il torneo con una vittoria in rimonta sull’ASD Giarratana Volley. Dopo aver perso il primo set 23-25, hanno vinto il secondo 25-21 e il tie-break 15-11.

Nella seconda sfida l’ASD Volley Letojanni ha battuto la squadra ragusana 25-17, 23-25, 15-12.

Nell’ultima partita l’Aquila Bronte ha superato la formazione messinese in due set, 25-22 e 25-13, e si è aggiudicata il trofeo.

Il sindaco e la Pallavolo Belpasso

Il Memorial è organizzato dalla Pallavolo Belpasso, con il patrocinio del Comune di Belpasso, della presidenza dell’Assemblea regionale siciliana e della Federazione italiana pallavolo.

«È importante», ha detto il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, «dare testimonianza di chi ha lasciato qualcosa nel territorio e alla comunità e alimentarne il ricordo. Da quando c’è un appuntamento sportivo fisso, è ancora più bello perché riempiamo questa struttura con tante belle realtà sportive che vengono da tutta la Sicilia. E questo ci fa piacere».

Il presidente della Pallavolo Belpasso, Carmelo Russo, fratello di Mimmo e Pippo, ha ricordato i numeri della società. «Oggi i miei fratelli», ha detto, «sarebbero felicissimi di vedere tutto questo. Dal 1970 a oggi, se escludiamo un anno di chiusura dell’impianto e il periodo Covid, non ci siamo mai fermati. Mediamente abbiamo 200 ragazzi l’anno. Fatevi i conti. Pensate a quanti giovani abbiamo accolto in questa struttura. È questa la soddisfazione più grande».

Il ringraziamento delle famiglie

Durante la premiazione hanno preso la parola le mogli di Mimmo e Pippo, Benedetta e Nuccia, e i figli Giuseppe e Marco. Hanno ringraziato tutti i presenti.

«Grazie come sempre a chi ha risposto subito presente», hanno detto, «e a quanti hanno lavorato perché tutto fosse perfetto anche quest’anno. Specialmente alle società scese in campo, con le squadre che hanno lottato con grinta su ogni pallone, regalando a tutti un pomeriggio di grande sport e spettacolo, e a quanti hanno fatto il tifo sugli spalti. È stato il modo più bello di rendere omaggio a chi ha fatto tanto per il riscatto dei giovani e dello sport a Belpasso».