Come cambia l’agenda del Pontefice

Papa Leone XIV sarà ricoverato domani, martedì 13 ottobre, in tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma. Lì sarà sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo al polmone. Dopo l’operazione è prevista una degenza di sette giorni nell’ospedale romano. Lo ha comunicato la Sala stampa vaticana al termine di una mattinata in cui il Pontefice aveva un’agenda piena di impegni.

Il nodulo emerso durante un controllo

Era stato lo stesso Leone XIV a parlarne ieri, al termine dell’Angelus. La Santa Sede lo descrive come un nodulo «circoscritto». Il direttore della Sala stampa, Matteo Bruni, ha precisato che il nodulo «è emerso durante controlli di routine».

Secondo quanto lascia intendere la Sala stampa, il problema sarebbe quindi venuto fuori da un check-up regolare e non da un sintomo che richiedesse accertamenti immediati, come potrebbe essere un’infiammazione. Il Pontefice potrebbe essere operato già domani, ma il Vaticano non ha ancora indicato la data dell’intervento.

Come cambia l’agenda del Papa

Il ricovero porterà a modifiche nel calendario del Pontefice. Domani, come ha comunicato la Sala stampa, Leone XIV non sarà a Castel Gandolfo per l’assegnazione della Sustainability Medal, prevista alle 17.

Mercoledì 14 ottobre, la messa in piazza San Pietro che chiude il summit dedicato all’esortazione apostolica Amoris Laetitia non sarà celebrata dal Papa. A presiederla al suo posto sarà il cardinale decano Luis Antonio Tagle.

Il documento finale sulla famiglia

In questi giorni in Vaticano si sta svolgendo il summit sulla famiglia, a dieci anni da Amoris Laetitia. Il Pontefice ha chiesto di non pubblicare il documento finale: vuole rivederlo personalmente quando sarà dimesso dall’ospedale.

Il prossimo appuntamento pubblico di rilievo nel calendario è l’Angelus di domenica. Per ora i prossimi giorni restano senza un programma definito. Considerati i tempi indicati per la degenza, domenica il Papa dovrebbe trovarsi ancora al Gemelli.