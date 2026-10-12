I presidenti dei Consigli comunali della provincia di Palermo si sono riuniti oggi a Palazzo Comitini per un importante momento di confronto promosso da ANCI Sicilia. Al centro del dibattito, il ruolo di garanzia delle assemblee cittadine e il debutto della nuova fascia bicolore (giallo e rosso, i colori della Regione Siciliana), introdotta per dare una specifica riconoscibilità istituzionale a chi guida le assise locali.

L’incontro, che ha registrato un’altissima partecipazione, ha visto la presenza del sindaco della Città metropolitana di Palermo, Roberto Lagalla, del coordinatore nazionale ANCI della Conferenza dei presidenti dei Consigli comunali, Giulio Tantillo, e del segretario generale di ANCI Sicilia, Mario Emanuele Alvano. Presente anche Marco Intravaia, presidente del Consiglio comunale di Monreale e deputato all’ARS, nonché primo firmatario e promotore della norma regionale che ha istituito il nuovo simbolo.

Più tutele e identità per le assemblee cittadine

La discussione ha offerto lo spunto per una riflessione profonda sulle funzioni di chi presiede l’aula: un ruolo che richiede assoluta imparzialità, tutela delle prerogative di tutti i consiglieri, salvaguardia delle minoranze e rispetto del pluralismo democratico.

La scelta legislativa della Sicilia si distingue per il suo carattere fortemente innovativo nel panorama nazionale. La nuova fascia non è un semplice orpello estetico, ma rappresenta visivamente l’intera assemblea elettiva, rafforzando il legame tra cittadini e istituzioni locali.

Richiesta una circolare esplicativa alla Regione

Per evitare applicazioni disomogenee sul territorio, durante il vertice è emersa la chiara necessità di un intervento da parte del Dipartimento regionale delle Autonomie locali. I rappresentanti dei Comuni hanno auspicato l’emanazione in tempi brevi di una circolare attuativa che definisca in modo univoco:

Le caratteristiche grafiche ed estetiche esatte della fascia.

La corretta disposizione dei colori e degli emblemi araldici.

Le modalità e le cerimonie ufficiali in cui è previsto l’utilizzo del simbolo.

Un tour che toccherà tutta la Sicilia

L’appuntamento di Palermo non resterà un caso isolato. Dopo i primi contatti avviati con i presidenti delle città capoluogo, ANCI Sicilia ha confermato l’intenzione di strutturare questo percorso su base provinciale. L’obiettivo dell’associazione è esportare lo stesso format nelle altre province dell’Isola, così da mappare le esigenze dei territori e creare un coordinamento stabile tra le presidenze di tutti i Consigli comunali siciliani.