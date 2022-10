Sette nuovi vicari

L’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice ha provveduto alla nomina, per il prossimo quinquennio dei nuovi Vicari Episcopali, sia territoriali che della Vita Consacrata.

Le nomine di Lorefice

Sono stati nominati don Giuseppe Sunseri, Parroco di Maria Santissima Mediatrice, Adriano Titone Omi, parroco di san Nicolò da Tolentino, don Giuseppe Vagnarelli, direttore dell’Ufficio Pastorale Diocesano, don Silvio Sgrò, rettore del Seminario Arcivescovile, don Fabrizio Moscato, parroco di Sant’Agata a Villabate, don Filippo Custode, parroco della chiesa Santo Sepolcro in Bagheria, fra Gaetano Morreale, parroco della chiesa di Sant’Antonio di Padova.

Succedono a don Benedetto Genualdi, don Leoluca Pasqua, don Carmelo Vicari, don Alerio Montalbano, don Antonio Mancuso, don Lillo D’Ugo e fra Enzo Marchese che, come sottolinea una nota dell’arcivescovo, “Per cinque anni sono stati saggi consiglieri e fedeli collaboratori nella guida pastorale dell’Arcidiocesi, condividendo con me le gioie, le ansie e le preoccupazioni nella cura della nostra amata Chiesa”.

E prosegue: “A loro desidero esprimere pubblicamente e con grande affetto il mio più sincero ringraziamento per l’impegno e la dedizione che hanno profuso nell’esercizio del delicato servizio che hanno svolto con amore e talora anche con personale sacrificio. Va da sé che questo, come ogni cambiamento, non è fine a se stesso ma deve contribuire a dare quasi nuova linfa e rinnovato impulso alla vita dei Vicariati e, dunque, a tutta quanta la Chiesa palermitana”.