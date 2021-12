Oggi ricorre il sesto anniversario della nomina di monsignor Corrado Lorefice ad arcivescovo di Palermo.

“Il vicario generale, i vicari episcopali, il presbiterio, i diaconi, i religiosi e le religiose e tutto il popolo di Dio della chiesa di Palermo, si stringono al vescovo Corrado per esprimere i migliori auguri in occasione del sesto anniversario della sua ordinazione episcopale e dell’inizio del ministero pastorale nell’arcidiocesi avvenuto il 5 dicembre del 2015”, si legge in una nota dell’arcidiocesi.

“Uniti nel ringraziamento a Dio per il dono del Vescovo alla comunità ecclesiale, – aggiunge la nota – assicurano alla sua persona la preghiera di ringraziamento per il dono del servizio generoso e instancabile di padre e pastore che offre amorevolmente ogni giorno con gioia e speranza.

Oggi pomeriggio alle ore 18 con una celebrazione eucaristica presieduta dal nostro arcivescovo nella chiesa cattedrale condivideremo con monsignor Corrado Lorefice la gioia del suo servizio alla chiesa di Palermo. Nel corso della celebrazione eucaristica sarà conferito il ministero dell’Accolitato a Marco Visconti, alunno del Seminario Arcivescovile di Palermo “San Mamiliano”.