ARD Discount presenta la nuova campagna Mattel: il lancio della nuova campagna con le conosciutissime linee “Barbie” e “Hot Wheels”. Definirli giocattoli sarebbe riduttivo, sono compagni di gioco, stimolatori di creatività, strumenti che arricchiscono la fantasia e aprono la mente ad un mondo di infinite possibilità. Ma c’è molto di più.

Il “Dream Gap project” avviato nel 2019 dal gruppo statunitense Mattel, produttore delle famosissime Barbie, continua nella sua missione di valorizzare il potenziale di bambine e bambini che, attraverso il gioco, possono esprimere tutta la loro creatività.

L’obiettivo, che Ard condivide appieno, è di ridurre quello che viene definito come il “Dream Gap”, ovvero il divario di genere che si verifica nei sogni e nelle aspirazioni delle ragazze, influenzando la loro autostima, la fiducia in loro stesse e le loro opportunità future. In poche parole le ragazze smettono di credere di poter realizzare i propri sogni e raggiungere il loro pieno potenziale a causa di una società che ancora oggi spinge ad offrire un modello rigido di ruoli al maschile. Avere, attraverso i giochi, esempi di donne scienziate, medico, astronaute, consente alle bambine di immaginare un futuro simile aprendo la strada a una miriade di scelte realizzabili e promuovendo un’immagine di giovani donne capaci di infinite possibilità.

Lo Magno “Orgogliosi di collaborazione con Mattel”

Concetta Lo Magno, direttrice marketing di Ergon Spa, aggiunge “È grazie al gioco che si inizia a conoscere il mondo, ed i giocattoli che giornalmente i bambini vivono possono influenzare il modo di guardare al proprio presente e di immaginare il proprio futuro. Proprio per questo motivo ARD Discount è orgogliosa di aver avviato la collaborazione con Mattel, azienda leader nel mondo dei giocattoli, da sempre sensibile e attenta a proporre prodotti di qualità che stimolino la fantasia e la creatività di bambini e ragazzi”.

L’iniziativa dal 29 maggio al 24 giugno

Dal 29 maggio al 24 giugno, con una spesa di 15 euro, aggiungendo un piccolo contributo di 1,99 euro, sarà possibile ricevere una scatolina misteriosa e iniziare a collezionare le 8 mini Barbie e gli 8 modelli di Hot Wheels Mix & Match.

Grazie alla possibilità di interscambiare tra loro parti e accessori delle mini Barbie e i vari pezzi delle auto Hot Wheels Mix & Match, l’immaginazione non avrà fine e gli stessi bambini durante l’attività ludica impareranno che è possibile essere e fare ciò che si desidera, apprenderanno che le sfide vanno superate, che provare, perseverando nel tentativo di superare un ostacolo, è fondamentale per crescere e diventare adulti migliori, a vantaggio anche di una buona autostima e una maggiore capacità di sviluppare la propria creatività.

