Specialista in cucina siciliana

Realize Networks, la Talent Media Company leader nel settore del food, wellness e lifestyle, fondata nel 2008 da Pasquale Arria, sigla con ARD Discount un contratto annuale per Giusi Battaglia, in arte Giusina, volto noto su Food Network Canale 33 che riscuote un grande successo di pubblico con i programmi di successo “Giusina in cucina” e “Ci Vediamo al Bar”, ha siglato un contratto annuale con

II fenomeno della cucina siciliana

La collaborazione vedrà il coinvolgimento di Giusina come volto del brand per un intero anno. Giusi è anche autrice dei best seller “Giusina in cucina. La Sicilia è servita” e “Viaggio in Sicilia” entrambi editi da Cairo. In particolare, ARD Discount, insegna di Ergon leader in Sicilia nel settore della grande distribuzione, sarà protagonista di una serie di video ricette di “Ci pensa Giusina”, il format ideato dalla cuoca siciliana e prodotto da Realize Networks.

Ricette pratiche e alla portata di tutti

Puntata dopo puntata, vengono proposte ricette semplici e veloci, per creare dei piatti gustosi e di qualità nella vita di tutti i giorni con soluzioni pratiche e alla portata di tutti. “Sono molto felice d’iniziare questa nuova avventura – dice Giusi Battaglian -, perché si concretizza un piccolo sogno che completa la mia mission quotidiana: rappresentare la Sicilia e la sicilianità sul territorio e in tutta Italia. Sono molto contenta di prendere parte al progetto, ARD Discount che è sinonimo di qualità, varietà e risparmio all’interno del mondo della GDO. Sono sicura che durante il corso dell’anno svilupperemo insieme contenuti e ricette semplici ma gustose che possono incontrare il favore delle persone che si sono appassionate al progetto di Giusina in Cucina in questi due anni”.

Arriva la specialista in cucina siciliana

L’arrivo in casa ARD rappresenta una felice novità per il brand che guarda al futuro con entusiasmo e propositività, così come dichiara Marco Sgarioto, ad di Ergon: “Al volto noto di Nino Frassica, che con scoppiettante simpatia affianca il nostro marchio ormai da anni in qualità di brand ambassador, si aggiunge la specialista in cucina siciliana Giusi Battaglia per una collaborazione che dà ancora più prestigio ai nostri prodotti a marchio. In attesa di scoprire le sue ricette sfiziose, che utilizzano i nostri prodotti ormai noti per qualità e risparmio, continuiamo a lavorare nello sviluppo della nostra presenza anche grazie a nuovi progetti. Insieme a Maiora abbiamo creato la società ARDita che abbiamo presentato recentemente al Marca di Bologna per potenziare la presenza dell’insegna ARD in varie regioni del Centro – Sud Italia con punti vendita sia diretti sia in franchising”.

Chi è Giusi Battaglia

Giusina Battaglia, palermitana purosangue, da diversi anni si è trasferita a Milano per coltivare la sua passione legata al mondo del giornalismo e degli uffici stampa, dando vita alla sua agenzia di comunicazione. Grande appassionata di cucina, ha sempre coltivato il suo amore per il cibo, cucinando per la famiglia e per gli amici. Pubblicando le foto dei suoi piatti sui social, ha ricevuto per caso una proposta dal gruppo Warner Bros. Discovery, per realizzare un programma di cucina siciliana. Nasce così l’avventura di “Giusina in Cucina” su Food Network Canale 33 che riscuote un grande successo di pubblico ed è giunto alla settima edizione. Da ottobre 2022 prende vita, sempre su Food Network, anche un altro programma, “Ci vediamo al bar”, insieme a Paolo Briguglia. I suoi libri, entrambi editi da Cairo, si intitolano “Giusina in cucina. La Sicilia è servita” e “Viaggio in Sicilia”.