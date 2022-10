Il segretario di Azione, Carlo Calenda, ha nominato Gaetano Armao responsabile per il partito del Dipartimento nazionale delle Politiche euromediterranee.

Nuova nomina per l’ex vice presidente Ars

Gaetano Armao, professore associato di Diritto amministrativo all’Università di Palermo e in passato consulente del Consiglio d’Europa, vicepresidente e assessore all’Economia della Regione Siciliana, è attuale coordinatore della commissione Affari Europei e internazionali della Conferenza delle Regioni”. Nella scorsa tornata elettorale Armao è stato candidato alla presidenza della Regione sostenuto dal terzo polo di Azione e Italia Viva.

I risultati elettorali

Gaetano Armao e Giangiacomo Palazzolo coordinatore regionale di Azione hanno commentato nei giorni cxorsi l’impegno ed i risultati delle liste di Azione ed Italia viva in Sicilia. Per Armao, candidato alla presidenza della Regione del Terzo Polo, “organizzare in 40 giorni la presentazione delle liste nazionali e predisponendo e raccogliendo le firme per quella regionale, conducendo in Sicilia una campagna elettorale brevissima per una forza politica appena nata è stata un’impresa della quale dobbiamo ringraziare i candidati ed i quadri di Azione e Iv”.

“Buon risultato a livello nazionale”

Armao ha proseguito commentando i risultati sia su base nazionale che regionale. “L’impegno ha comunque prodotto un buon risultato: il 5,5% per la competizione nazionale, eleggendo 1 senatore e 2 deputati, ed a livello regionale raccogliendo 40 mila voti dei quali 4500 a livello personale di lista provinciale e regionale”. E continua: “E pensare che si presentavano politici sulla scena da un trentennio con macchine elettorali, e per alcuni clientelari, pronte da un anno e che partiti nazionali hanno più che dimezzato la loro presenza”.

“Torno alle mie professioni, ma impegno per la Sicilia prosegue”

Io torno all’insegnamento universitario ed alla professione di avvocato amministrativista tra Palermo e Roma che mi hanno sempre qualificato, ma con l’impegno per la nostra Sicilia nel cuore che prosegue”.