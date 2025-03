Due uomini armati di pistola e incappucciati hanno fatto irruzione nel supermercato Todis in via Tommaso Natale a Palermo. Hanno minacciato i dipendenti alla presenza di diversi clienti.

Si sono diretti alle casse e le hanno portate via. Gli agenti di polizia le hanno trovate svuotate non distante dal luogo della rapina. Il bottino è da quantificare. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori del colpo.