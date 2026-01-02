Gli agenti di polizia hanno arrestato un uomo che ha minacciato la moglie e appiccato l’incendio della porta d’ingresso dell’abitazione.

E’ successo a Palermo. A chiamare i poliziotti è stata la donna. Sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’abitazione.

Alcuni testimoni hanno raccontato che l’uomo avesse in mano anche una pistola. Sono scattate le ricerche e il marito è stato bloccato a bordo dell’auto. E’ stato trovato in possesso della pistola risultata rubata con colpo in canna e sette cartucce nel caricatore. L’arresto è stato convalidato dal gip.