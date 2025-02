Un uomo armato di pistola a volto coperto è entrato nel centro di scommesse Gold Bet in via Torretta a Sferracavallo a Palermo. Ha minacciato titolare e dipendenti e si è fatto consegnare i soldi in cassa.

Il bottino è da quantificare. Una volta che il rapinatore è andato via sono stati chiamati ii carabinieri e denunciata la rapina. I militari hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza del negozio e anche quello delle zone limitrofe per cercare di risalire all’autore del colpo.

La tentata rapina ieri al negozio Ke Palle in via Maqueda

Prima avrebbe puntato la pistola giocattolo contro un esercente per farsi consegnare i soldi ma, dopo essersi allontanato con il malloppo, si sarebbe pentito decidendo di costituirsi. È successo oggi pomeriggio in via Maqueda dove gli agenti hanno denunciato a piede libero un ragazzo di circa 20 anni che aveva preso di mira la friggitoria KePalle.

Secondo un prima ricostruzione il giovane, incappucciato e con l’arma in pugno, avrebbe fatto irruzione nell’attività minacciando il titolare affinché aprisse la cassa e prendesse i contanti. Il piano sembrava aver funzionato ma il ventenne, forse divorato dai sensi di colpa, si sarebbe convinto a lasciar perdere e a tornare indietro per restituire il maltolto.

Nel giro di pochi minuti nell’isola pedonale in centro storico sono arrivate le volanti che hanno bloccato e identificato il ragazzo, trovato in possesso di un passamontagna e di un’arma giocattolo da cui era stato rimosso il tappo rosso. Il giovane si sarebbe sfogato spiegando ai presenti e agli agenti di avere una serie di problemi personali e familiari e di trovarsi in una condizione di difficoltà.