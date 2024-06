Indagini della Guardia di Finanza

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno tratto in arresto palermitano di 21 anni e sequestrato 4 armi da fuoco, tra cui una mitragliatrice, e sostanza stupefacente. I baschi verdi del gruppo pronto impiego durante un controllo quartiere Villaggio Santa Rosalia hanno notato l’indagato allontanarsi frettolosamente non appena ha visto i finanzieri.

Le armi trovate

E’ stato bloccato ed è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish. In casa sono stati trovati involucri di cocaina e crack per 23 grammi e un deposito armi. Una pistola mitragliatrice di fabbricazione americana Sites Spectre M4 calibro 9 Parabellum, classificata anche arma da guerra, una pistola semiautomatica Colt calibro 45 e due revolver Smith & Wesson calibro 32 e 38, il tutto dotato delle relative cartucce, 250 in tutto, e 5 caricatori. Una delle pistole è stata rubata in un’abitazione un anno fa ai danni di un palermitano che la deteneva regolarmente. Due revolver avevano la matricola abrasa. Il giovane è stato arrestato e il gip di Palermo ha convalidato l’arresto per spaccio e detenzione di armi.

Fortino della droga a Nesima

Un fortino di droga e armi ben nascosto tra la vegetazione, ma facilmente accessibile in caso di necessità dai malviventi che ne conoscevano l’esatta ubicazione. È quanto scoperto dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Nesima durante una minuziosa perquisizione di un vasto terreno, vicino ad una piazza di spaccio del quartiere. L’intervento è stato effettuato nell’ambito dei servizi di polizia giudiziaria mirati principalmente alla ricerca di armi e di sostanze stupefacenti ed è scaturito dai sospetti dei poliziotti che proprio in quel terreno potessero trovarsi occultate droga e munizioni. Le ipotesi investigative si sono rivelate fondate dal momento che, dopo una complessa attività di ricerca, sono state trovate sottoterra, nascoste in un bidone in plastica, una pistola semiautomatica, completa di cinghia, una mitragliatrice semiautomatica, un’arma artigianale anch’essa semiautomatica, assemblata con pezzi di altre armi, oltre a tre caricatori contenenti circa cinquanta cartucce e altre scatole piene di munizioni per un totale di circa cento cartucce.