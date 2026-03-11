Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, davanti al gip di Palermo Filippo Serio, l’imprenditore Carmelo Vetro e il dirigente regionale Giancarlo Teresi, arrestati nell’ambito dell’inchiesta su appalti e presunti rapporti tra mafia e pubblica amministrazione.

Teresi era accompagnato dagli avvocati Antonino e Giuseppe Reina e mentre Vetro da Samantha Borsellino.

Secondo la procura di Palermo, Vetro – già condannato per associazione mafiosa – avrebbe ottenuto tre commesse pubbliche legate al dragaggio di porti fra il Trapanese e il Ragusano, versando tangenti per decine di migliaia di euro a Teresi, dirigente del dipartimento Infrastrutture marittime e portuali.

Entrambi sono accusati di corruzione aggravata dall’aver favorito Cosa nostra. Nell’inchiesta è indagato anche l’agrigentino Salvatore Iacolino, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata.