La droga nascosta in una cassaforte

I carabinieri hanno arrestato tre pusher. I militari della stazione Altarello di Baida hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, Umberto Sammaritano, palermitano di 40 anni. Nel corso di una perquisizione in camera da letto sono stati trovati in un cassetto 65 grammi di cocaina, 4 grammi di cocaina suddivisi in 25 dosi, 11 grammi di crack e la somma di poco meno di 700 euro ritenuto provento dell’attività illecita.

L’ arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale Pagliarelli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nel quartiere “Sperone” i Carabinieri della Stazione di Brancaccio, hanno arrestato Alberto Cannia, nato a Palermo, 32 anni, il quale è stato notato mentre era intento a cedere due dosi di hashish a due soggetti, segnalati poi quali assuntori. L’uomo, sottoposto alla perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 77 grammi circa di hashish, suddivisi in dosi, e 20 euro.

Cannia è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissimo. Dopo la convalida dell’arresto l’uomo è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. A Torretta (Pa), i carabinieri del nucleo radiomobile di Monreale hanno tratto in arresto, Salvatore Gambino, 23 anni.

Nel corso della perquisizione i carabinieri hanno trovato in una cassaforte, posta in cucina, una dose di sostanza stupefacente del tipo marijuana, del peso complessivo di circa 1,6 grammi di due panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso complessivo di circa 137 grammi, due stecche di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di quasi 5 grammi, una lama intrisa di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento e 340 euro in banconote di vario taglio.

L’uomo è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo, conclusosi con la convalida dell’arresto e la sottoposizione alla misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.