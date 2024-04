Il provvedimento dell'assessora Elena Pagana

L’assessore regionale al Territorio, Elena Pagana, ha firmato il decreto di sospensione dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali (Cts) dell’ingegnere Paolo Di Loreto finito ai domiciliari nell’inchiesta Pandora di Catania, che ha visto coinvolto anche Luca Sammartino (Lega) che si è dimesso da vicepresidente e assessore per essere stato sospeso per un anno dai pubblici uffici. Il gip ha imposto a Di Loreto la sospensione per un anno dalla professione di ingegnere.

Nell’indagine dei carabinieri di Catania, denominata, grazie a intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, a servizi di osservazione a distanza, dichiarazioni di collaboratori di giustizia e acquisizioni documentali sono stati emessi provvedimenti cautelari per 11 persone e avvisi di garanzia per 30 tra cui esponenti politici, funzionari comunali e imprenditori accusati a vario titolo di voto di scambio politico-mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, corruzione aggravata, istigazione alla corruzione e turbata libertà degli incanti.