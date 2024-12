I carabinieri del comando Provinciale di Palermo hanno arrestato due palermitani per spaccio di droga. I militari del nucleo operativo Piazza Verdi con il nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, hanno effettuato una perquisizione a casa di un 30enne del quartiere Bonagia, già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Rinvenuta droga e arma modificata

Grazie al fiuto del pastore tedesco Ron sono stati trovati nascosti in uno scaffale metallico, tre panetti di hashish di circa 270 grammi, la somma di 3900 euro materiale per il confezionamento ed una pistola lancia razzi modificata detenuta senza titolo.

Altro arresto per spaccio

I militari della Stazione di San Filippo Neri, in altra attività, hanno arrestato un 20enne che a bordo di una bicicletta elettrica, in via Rocky Marciano, è stato notato durante la cessione di un involucro ad un acquirente. Nel corso della perquisizione personale e veicolare, l’indagato è stato trovato in possesso di un paio di dosi di cocaina, nascoste all’interno di un telecomando cavo attaccato al porta chiavi della bici e della somma di euro 190 in banconote di piccolo taglio.

Acquirente segnalato come assuntore

L’acquirente è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e per tale motivo, è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di droga. Il gip di Palermo, per entrambi gli indagati ha convalidato gli arresti disponendo per il 30enne la custodia cautelare in carcere e per il 20enne l’obbligo di presentazione alla polizia

Droga, coltelli e aggressioni, due arresti e due denunciati

I carabinieri del reparto Territoriale di Termini Imerese insieme ai militari della compagnia di intervento operativo del 12° reggimento carabinieri Sicilia, dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia e del nucleo cinofili di Palermo Villagrazia, hanno arrestato un 36enne terminano accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La droga trovata dal cane

Il fiuto infallibile del cane “Nadia” ha consentito ai militari, di trovare nell’abitazione dell’indagato, tre panetti di hashish di 340 grammi, nascosti in una scatola di scarpe posizionata dentro un angusto magazzino. Oltre alla droga, è stato sequestrato un bilancino di precisione e materiale vario per il taglio ed il confezionamento e 1700 euro. Nel corso dei controlli è stato arrestato un 28enne e denunciato un 42enne entrambi del posto, per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Il più giovane ha minacciato e aggredito uno dei militari. Il gip ha convalidato l’arresto.

Scatta anche una denuncia per un uomo che nascondeva coltello in auto

A Cerda infine in un’auto è stato trovato un coltello di 9 centimetri nascosto. L’uomo di 37 anni è stato denunciato.

Hashish e Marijuana in macchina, arrestato in via Albiri

La polizia di Stato ha arrestato un palermitano di 33 anni accusato di trasporto e detenzione ai fini di spaccio, trovato in possesso di circa 2 chili di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana.

Bloccato in via Albiri

Gli agenti hanno bloccato un’auto in via Albiri. Nel corso della perquisizione nelle tasche del giubbotto sono state trovate numerose dosi di hashish e marijuana. Così come nella vettura altri cinque panetti di hashish sotto il sedile e nel bagagliaio c’era ancora hashish e marijuana contenute in alcune buste ed in uno zaino. In casa del giovane i poliziotti rinvenuto invece un bilancino di precisione. Alla fine sono stati sequestrati quasi un chilo e mezzo di hashish e 680 grammi di marijuana.

