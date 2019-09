E' il 78esimo tra i più grandi super yacht al mondo

Mattinata concitata lungo la costa palermitana dove si è riversata una folla di curiosi per vedere e fotografare Force Blue, lo yacht dell’imprenditore Flavio Briatore.

Imponente, elegante e di classe, il Force Blue ha solcato le acque di Mondello per poi avvicinarsi al porto di Palermo.

Non si sa se a bordo dell’imbarcazione di lusso vi fosse o meno il proprietario.

Il Force Blue infatti, può essere anche noleggiato a cifre stratosferiche: si vocifera, a non meno di 30mila euro al giorno.

Tanti i vip, le personalità di rilievo del jet set e gli amici di Briatore che negli anni sono stati ospitati sulla grande imbarcazione.

Il Force Blue è stato costruito nel 2002 dalla Royal Denship. E’ il 78esimo tra i più grandi super yacht al mondo con i suoi 63,23 metri e 17 persone d’equipaggio.

E’ proprio sullo yacht che Briatore ha da poco trascorso le vacanze estive in compagnia del figlio Nathan Falco e dell’ormai ex moglie Elisabetta Gregoraci.

Sono in tanti adesso a chiedersi se Briatore si trovi o meno a Palermo o se il Force Blue sia stato preso in affitto da qualche misterioso e danaroso – è proprio il caso di dirlo – fortunato che può permettersi una vacanza all’insegna della sfarzosità.