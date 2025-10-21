Attivato il telelaser nel Lungomare Cristoforo Colombo all’Addaura dove si sono registrati gravissimi incidenti stradali tra cui la morte di Anna Maria Romano travolta lo scorso 26 agosto dallo scooter guidato da Gaetano Scaffidi di 51 anni, anche lui deceduto dopo una ventina di giorni di ricovero al Trauma Center. Con gli strumenti di controlli è stato confermato quello che si diceva.

C’è chi pressa l’acceleratore creando pericolo per sé e per gli altri. I dati sui primi controlli sono stati comunicati dalla consigliera comunale Tiziana D’Alessandro che in questi ultimi mesi si è battuta per una maggiore sicurezza nelle strade di Palermo troppo spesso teatro di gravi incidenti spesso mortali.

“A seguito di una mia nota inviata agli uffici competenti, è stato posizionato un telelaser in via Rombulo, direzione Piazza Valdesi. Si tratta di un intervento che avevo richiesto nell’ambito di un progetto più ampio pensato per rafforzare la sicurezza in tutta la zona, purtroppo già colpita da incidenti mortali – dice la consigliera – Oltre ai pannelli luminosi già installati presso le strisce pedonali, arriva ora anche il controllo elettronico della velocità: prevenzione e deterrenza devono andare di pari passo”.

Ed ecco i dati

16 ottobre

13 controlli CdS ( revisione, assicurazione..)

5 sanzioni per velocità tra 70 e 75 km/h

1 conducente a 84 km/h: multa di 543 euro, 6 punti decurtati, patente ritirata

1 guida senza patente

17 ottobre

4 controlli CdS ( revisione, assicurazione..)

7 violazioni per eccesso di velocità

2 patenti ritirate per velocità oltre gli 87 km/h

Il limite in zona è di 30 km/h.

Il ritiro immediato della patente, un deterrente concreto.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.

Telelaser anche in via Pitrè

Il consigliere Antonino Randazzo dei 5 Stelle ha chiesto il telelaser anche nel tratto di via Pitrè, compreso tra la Cittadella della Polizia e Piazza Pietro Micca, è da tempo segnalato per l’eccessiva velocità dei veicoli e per la conseguente pericolosità per pedoni e residenti.

In quel tratto, lo scorso 2 agosto 2025, si è verificato un tragico incidente stradale in cui ha perso la vita Samuele Gambino un giovane di soli 20 anni mentre un 17 enne in gravi condizioni.

“Una richiesta alla luce di quanto sta avvenendo sul Lungomare Cristoforo Colombo – Addaura – dice Randazzo – dove è stato recentemente installato e attivato un telelaser per il controllo elettronico della velocità, intervento che ha già prodotto risultati significativi in termini di sicurezza stradale. Tale esperienza rappresenta un modello positivo di prevenzione e deterrenza che sarebbe opportuno estendere anche ad altre zone critiche della città”.