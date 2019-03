La Regione Siciliana, tramite l’Assessore al Turismo Sandro Pappalardo, che ha creduto e puntato su questo mercato, da tempo lavora a stringere patti con la Cina. Oggi un primo importantissimo tassello: un patto d’alleanza potente con CITS (China International Travel Service), il tour operator di Stato Cinese, numero uno al mondo, che vanta un fatturato di ben 60 miliardi di Yuan che è stato firmato oggi a Roma all’hotel St. Regis.

La Regione siciliana entra così nell’Italia Top Destination, quel progetto di promo-commercializzazione che ha l’obiettivo di portare nel nostro paese flussi turistici importanti anche in terre sconosciute a questo tipo di viaggiatore.

ITALIA TOP DESTINATION l’ha già dimostrato in quest’anno con incrementi importanti segnando in alcune regioni buoni risultati sia in termini di arrivi che di numero di notti (In Umbria si è passati da 1,1 a 1,3 con +4000 arrivi negli ultimi 3 mesi – Puglia 8500 arrivi, +8% in un anno).

A siglare il Memorandum d’Intesa in quel di Roma il Vice Presidente di CITS Sun Chenglong e il General Manager Zhang Chunlei e per la Regione Siciliana l’Assessore al turismo Sandro Pappalardo.

Tutti qui riuniti con la promessa che l’obiettivo di Italia Top destination venga mantenuta: offrire un viaggio che dica basta al “mordi e fuggi”. Una Sicilia che può essere davvero amata attraverso l’esperienza più autentica, quella a cui i cinesi non sono abituati e che può essere capace di stupire, davvero.

CITS ha confezionato e vende destinazioni turistiche attraverso le sue 3000 agenzie. Se in Italia i turisti cinesi sono 1 milione e 300.000, secondo le previsioni di CITS questi nelle regioni coinvolte aumenteranno del 10%, di anno in anno. Italia Top Destination punta tutto sulla destagionalizzazione proponendo partenze a come gennaio, febbraio, marzo e poi ottobre, novembre e sfruttando quelle che sono le loro festività in primis il capodanno cinese o la festa della Repubblica.

Grande soddisfazione dell’assessore Sandro Pappalardo: “oggi si concretizzano mesi di intenso lavoro di contatti, promozione che ci hanno visto impegnati ad acquistare credibilità in un mercato a noi sconosciuto. Si aprono per la nostra regione grandi possibilità di incremento di incoming turistico. Siamo sulla strada giusta e la grande sinergia instaurata tra pubblico e tutti i provati del settore inizia a dare i primi frutti. Dobbiamo proseguire in questa direzione perché la nostra regione può offrire un prodotto che nessun’altra regione possiede, bisogna solo saperlo presentare nella maniera corretta. Il nuovo brand Sicilia “il paradiso in terra” sta’ iniziando ad identificare la nostra regione in tutti i mercati internazionali.ovunque andiamo riscuotiamo grande successo e troviamo grandissimo interesse per la nostra regione è per ciò che può offrire: semplicemente tutto.”

CITS è il brand di turismo più prestigioso in Cina. In qualità di Operatore di stato è da sempre orgogliosamente in prima linea per la riforma e lo sviluppo dell’industria del turismo. Ad oggi possiede interamente 42 aziende stake-controlling e share- holding, 1.200 outlet, oltre 3000 agenzie di viaggi, 30 visa center nel mondo (in tutt’Europa escluse UK e Francia) e serve più di 20 milioni di turisti in entrata, 30 milioni in uscita oltre al turismo domestico della Cina. Collabora stabilmente da tanti anni con più di 1.400 fornitori di servizi turistici in più di 100 paesi.

