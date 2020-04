Questo la disponibilità economica che la regione siciliana immetterà nelle casse di ogni singolo comune per gli aiuti all’acquisto dei beni di prima necessità nei confronti della popolazione in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus.

I comuni sono riportati in ordine rigorosamente alfabetico divisi per province di appartenenza. Nella tabella il numero progressivo, la provincia, il nome del comune, il codice identificativo statale dell’Ente locale e alla fine l’importo in euro che la regione assegna a valere sul Fondo Sociale Europeo “Misure di sostegno all’emergenza socio-assistenziale da COVID-19” ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2020

1 AG Agrigento 00074260845 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0020 € 353.736,00

2 AG Alessandria della Rocca 80002650846 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0021 € 16.818,00

3 AG Aragona 80000360844 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0022 € 56.172,00

4 AG Bivona 80003970847 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0023 € 21.150,00

5 AG Burgio 83001570841 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0024 € 15.630,00

6 AG Calamonaci 83001470844 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0025 € 7.758,00

7 AG Caltabellotta 83001070842 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0026 € 21.012,00

8 AG Camastra 82000950848 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0027 € 12.054,00

9 AG Cammarata 80002910844 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0028 € 36.774,00

10 AG Campobello di Licata 82001090842 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0029 € 58.422,00

11 AG Canicattì 00179660840 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0030 € 214.668,00

12 AG Casteltermini 80001770843 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0031 € 47.148,00

13 AG Castrofilippo 82001030848 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0032 € 17.190,00

14 AG Cattolica Eraclea 80003990845 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0033 € 21.546,00

15 AG Cianciana 80003630847 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0034 € 20.232,00

16 AG Comitini 80004010841 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0035 € 5.580,00

17 AG Favara 80004120848 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0036 € 192.354,00

18 AG Grotte 00254070840 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0037 € 33.336,00

19 AG Joppolo Giancaxio 00250320843 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0038 € 7.068,00

20 AG Lampedusa e Linosa 80004280840 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0039 € 39.336,00

21 AG Licata 81000410845 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0040 € 219.030,00

22 AG Lucca Sicula 83001370846 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0041 € 10.554,00

23 AG Menfi 00233230846 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0042 € 74.478,00

24 AG Montallegro 80005270840 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0043 € 14.964,00

25 AG Montevago 92006330846 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0044 € 17.574,00

26 AG Naro 82000070845 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0045 € 44.874,00

27 AG Palma di Montechiaro 81000070847 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0046 € 135.018,00

28 AG Porto Empedocle 80002890848 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0047 € 99.078,00

29 AG Racalmuto 82002360848 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0048 € 48.408,00

30 AG Raffadali 00215640848 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0049 € 75.474,00

31 AG Ravanusa 82001630845 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0050 € 67.962,00

32 AG Realmonte 80003310846 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0051 € 27.444,00

33 AG Ribera 00215200841 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0052 € 112.266,00

34 AG Sambuca di Sicilia 92006260845 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0053 € 34.620,00

35 AG San Biagio Platani 80002730846 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0054 € 18.834,00

36 AG San Giovanni Gemini 80004030849 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0055 € 47.406,00

37 AG Santa Elisabetta 80004000842 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0056 € 13.848,00

38 AG Santa Margherita di Belice 83001630843 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0057 € 37.962,00

39 AG Sant’Angelo Muxaro 80003030840 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0058 € 7.746,00

40 AG Santo Stefano Quisquina 80003390848 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0059 € 26.646,00

41 AG Sciacca 00220950844 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0060 € 242.046,00

42 AG Siculiana 00238120844 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0061 € 26.736,00

43 AG Villafranca Sicula 83001990841 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0062 € 8.268,00

44 CL Acquaviva Platani 81000730853 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0063 € 5.568,00

45 CL Bompensiere 80005060852 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0064 € 3.252,00

46 CL Butera 82000810851 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0065 € 27.246,00

47 CL Caltanissetta 80001130857 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0066 € 366.384,00

48 CL Campofranco 81001050855 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0067 € 17.622,00

49 CL Delia 80003230853 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0068 € 24.738,00

50 CL Gela 82000890853 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0069 € 443.124,00

51 CL Marianopoli 00144230851 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0070 € 10.650,00

52 CL Mazzarino 00067840850 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0071 € 69.798,00

53 CL Milena 80002710855 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0072 € 17.544,00

54 CL Montedoro 80002970855 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0073 € 9.012,00

55 CL Mussomeli 81001130855 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0074 € 62.430,00

56 CL Niscemi 82002100855 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0075 € 159.762,00

57 CL Resuttano 80002990853 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0076 € 11.466,00

58 CL Riesi 82002010856 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0077 € 67.746,00

59 CL San Cataldo 00141480855 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0078 € 134.358,00

60 CL Santa Caterina Villarmosa 80003990852 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0079 € 30.750,00

61 CL Serradifalco 00136780855 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0080 € 35.346,00

62 CL Sommatino 80002230854 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0081 € 40.662,00

63 CL Sutera 81000750851 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0082 € 7.920,00

64 CL Vallelunga Pratameno 80003510858 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0083 € 19.986,00

65 CL Villalba 00127950855 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0084 € 9.384,00

66 CT Aci Bonaccorsi 00210150876 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0085 € 21.288,00

67 CT Aci Castello 00162000871 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0086 € 110.880,00

68 CT Aci Catena 00146380878 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0087 € 174.438,00

69 CT Acireale 81000970871 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0088 € 312.390,00

70 CT Aci Sant’Antonio 00410340871 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0089 € 108.810,00

71 CT Adrano 80001490871 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0090 € 212.580,00

72 CT Belpasso 80008430870 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0091 € 168.498,00

73 CT Biancavilla 80009050875 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0092 € 142.992,00

74 CT Bronte 00291400877 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0093 € 113.136,00

75 CT Calatabiano 00462070871 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0094 € 31.182,00

76 CT Caltagirone 82000230878 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0095 € 227.298,00

77 CT Camporotondo Etneo 80008130876 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0096 € 30.894,00

78 CT Castel di Iudica 82001990876 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0097 € 26.970,00

79 CT Castiglione di Sicilia 00291090876 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0098 € 18.774,00

80 CT Catania 00137020871 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0099 € 1.869.504,00

81 CT Fiumefreddo di Sicilia 00571490879 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0100 € 56.628,00

82 CT Giarre 00468980875 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0101 € 164.664,00

83 CT Grammichele 82002110870 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0102 € 78.912,00

84 CT Gravina di Catania 80006830873 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0103 € 152.544,00

85 CT Licodia Eubea 82001570876 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0104 € 18.468,00

86 CT Linguaglossa 83001990874 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0105 € 31.620,00

87 CT Maletto 00445110877 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0106 € 22.596,00

88 CT Maniace 93005530873 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0107 € 22.482,00

89 CT Mascali 83002130876 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0108 € 86.022,00

90 CT Mascalucia 80001190877 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0109 € 193.200,00

91 CT Mazzarrone 00607010873 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0110 € 24.156,00

92 CT Militello in Val di Catania 00243240876 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0111 € 43.116,00

93 CT Milo 83002070874 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0112 € 6.324,00

94 CT Mineo 82001450871 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0113 € 32.004,00

95 CT Mirabella Imbaccari 82001750874 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0114 € 28.092,00

96 CT Misterbianco 80006270872 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0115 € 300.222,00

97 CT Motta Sant’Anastasia 00575910872 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0116 € 73.068,00

98 CT Nicolosi 00147070874 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0117 € 44.904,00

99 CT Palagonia 82001870870 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0118 € 98.928,00

100 CT Paternò 00243770872 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0119 € 285.600,00

101 CT Pedara 81002570877 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0120 € 88.038,00

102 CT Piedimonte Etneo 00671800878 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0121 € 23.700,00

103 CT Raddusa 82001950870 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0122 € 18.294,00

104 CT Ragalna 02183980875 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0123 € 24.120,00

105 CT Ramacca 82001810876 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0124 € 64.956,00

106 CT Randazzo 00550290878 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0125 € 64.272,00

107 CT Riposto 00222970873 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0126 € 87.660,00

108 CT San Cono 82001910874 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0127 € 15.882,00

109 CT San Giovanni la Punta 00453970873 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0128 € 141.372,00

110 CT San Gregorio di Catania 93006870872 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0129 € 70.866,00

111 CT San Michele di Ganzaria 82002180873 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0130 € 19.176,00

112 CT San Pietro Clarenza 80008250872 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0131 € 48.012,00

113 CT Santa Maria di Licodia 80006590873 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0132 € 46.092,00

114 CT Santa Venerina 00482350873 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0133 € 51.198,00

115 CT Sant’Agata li Battiati 80004010874 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0134 € 56.466,00

116 CT Sant’Alfio 00230090870 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0135 € 9.420,00

117 CT Scordia 00547690875 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0136 € 101.322,00

118 CT Trecastagni 00744880873 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0137 € 66.552,00

119 CT Tremestieri Etneo 00646630871 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0138 € 121.602,00

120 CT Valverde 81003250875 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0139 € 47.406,00

121 CT Viagrande 81002170876 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0140 € 52.698,00

122 CT Vizzini 82002020871 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0141 € 36.174,00

123 CT Zafferana Etnea 00397740879 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0142 € 57.750,00

124 EN Agira 00106510860 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0143 € 48.792,00

125 EN Aidone 80001220864 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0144 € 28.950,00

126 EN Assoro 00052420866 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0145 € 30.216,00

127 EN Barrafranca 80003210863 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0146 € 76.800,00

128 EN Calascibetta 80001000860 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0147 € 26.274,00

129 EN Catenanuova 80001380866 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0148 € 28.176,00

130 EN Centuripe 91000420868 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0149 € 32.166,00

131 EN Cerami 00104240866 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0150 € 11.712,00

132 EN Enna 00100490861 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0151 € 162.024,00

133 EN Gagliano Castelferrato 80002400861 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0152 € 21.108,00

134 EN Leonforte 80002240861 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0153 € 77.772,00

135 EN Nicosia 81002210862 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0154 € 80.490,00

136 EN Nissoria 00058880865 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0155 € 18.006,00

137 EN Piazza Armerina 00046540860 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0156 € 130.356,00

138 EN Pietraperzia 00107080863 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0157 € 40.608,00

139 EN Regalbuto 80000660862 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0158 € 42.558,00

140 EN Sperlinga 00114480866 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0159 € 4.422,00

141 EN Troina 81000970863 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0160 € 54.564,00

142 EN Valguarnera Caropepe 80006500864 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0161 € 45.342,00

143 EN Villarosa 80002890863 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0162 € 28.392,00

144 ME Acquedolci 00275550838 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0163 € 33.672,00

145 ME Alcara li Fusi 00144310836 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0164 € 11.166,00

146 ME Alì 00399640838 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0165 € 4.404,00

147 ME Alì Terme 00394310833 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0166 € 14.586,00

148 ME Antillo 00432870830 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0167 € 5.208,00

149 ME Barcellona Pozzo di Gotto 00084640838 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0168 € 247.326,00

150 ME Basicò 83000790838 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0169 € 3.564,00

151 ME Brolo 00324280833 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0170 € 34.638,00

152 ME Capizzi 85000200833 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0171 € 18.306,00

153 ME Capo d’Orlando 00356650838 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0172 € 79.770,00

154 ME Capri Leone 00461850836 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0173 € 26.484,00

155 ME Caronia 84000210835 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0174 € 19.284,00

156 ME Casalvecchio Siculo 00378410831 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0175 € 4.650,00

157 ME Castel di Lucio 85000850835 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0176 € 7.560,00

158 ME Castell’Umberto 84004180836 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0177 € 18.084,00

159 ME Castelmola 87000290830 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0178 € 6.708,00

160 ME Castroreale 83000910832 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0179 € 14.220,00

161 ME Cesarò 84004050831 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0180 € 13.866,00

162 ME Condrò 82001280831 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0181 € 2.916,00

163 ME Falcone 00444370837 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0182 € 16.608,00

164 ME Ficarra 00292200839 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0183 € 8.364,00

165 ME Fiumedinisi 00352170831 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0184 € 8.172,00

166 ME Floresta 01582160832 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0185 € 2.826,00

167 ME Fondachelli-Fantina 83030170837 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0186 € 6.468,00

168 ME Forza d’Agrò 80004440832 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0187 € 5.322,00

169 ME Francavilla di Sicilia 00159650837 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0188 € 22.734,00

170 ME Frazzanò 00420090839 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0189 € 3.942,00

171 ME Furci Siculo 00361970833 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0190 € 19.788,00

172 ME Furnari 83000890836 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0191 € 22.920,00

173 ME Gaggi 87000110830 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0192 € 19.224,00

174 ME Galati Mamertino 00425030830 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0193 € 14.784,00

175 ME Gallodoro 87000430832 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0194 € 2.082,00

176 ME Giardini-Naxos 00343940839 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0195 € 55.950,00

177 ME Gioiosa Marea 86000470830 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0196 € 41.424,00

178 ME Graniti 87000170834 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0197 € 8.814,00

179 ME Gualtieri Sicaminò 00423040831 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0198 € 10.260,00

180 ME Itala 80007400833 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0199 € 9.210,00

181 ME Leni 81001170836 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0200 € 4.236,00

182 ME Letojanni 00390050839 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0201 € 16.932,00

183 ME Librizzi 86000250836 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0202 € 9.696,00

184 ME Limina 80006220836 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0203 € 4.566,00

185 ME Lipari 00387830839 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0204 € 76.926,00

186 ME Longi 84004070839 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0205 € 8.430,00

187 ME Malfa 81001030832 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0206 € 6.048,00

188 ME Malvagna 87000230836 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0207 € 3.996,00

189 ME Mandanici 00354630832 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0208 € 3.414,00

190 ME Mazzarrà Sant’Andrea 83000850830 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0209 € 8.958,00

191 ME Merì 83000690830 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0210 € 13.914,00

192 ME Messina 00080270838 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0211 € 1.395.330,00

193 ME Milazzo 00226540839 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0212 € 186.168,00

194 ME Militello Rosmarino 00378460836 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0213 € 7.614,00

195 ME Mirto 00461950834 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0214 € 5.628,00

196 ME Mistretta 85000300831 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0215 € 27.540,00

197 ME Moio Alcantara 87000270832 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0216 € 4.284,00

198 ME Monforte San Giorgio 00260270830 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0217 € 16.110,00

199 ME Mongiuffi Melia 87000390838 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0218 € 3.492,00

200 ME Montagnareale 86000270834 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0219 € 9.246,00

201 ME Montalbano Elicona 00339970832 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0220 € 12.966,00

202 ME Motta Camastra 00336470836 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0221 € 4.950,00

203 ME Motta d’Affermo 00324270834 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0222 € 4.200,00

204 ME Naso 00342960838 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0223 € 22.002,00

205 ME Nizza di Sicilia 00330820838 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0224 € 21.846,00

206 ME Novara di Sicilia 00358500833 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0225 € 7.704,00

207 ME Oliveri 00359110830 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0226 € 12.678,00

208 ME Pace del Mela 00106030836 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0227 € 37.452,00

209 ME Pagliara 00414810838 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0228 € 6.840,00

210 ME Patti 86000150838 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0229 € 79.290,00

211 ME Pettineo 85000240839 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0230 € 7.692,00

212 ME Piraino 86000450832 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0231 € 23.424,00

213 ME Raccuja 00275600831 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0232 € 5.772,00

214 ME Reitano 85000320839 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0233 € 4.632,00

215 ME Roccafiorita 87000330834 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0234 € 1.116,00

216 ME Roccalumera 00145100830 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0235 € 24.714,00

217 ME Roccavaldina 82000660835 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0236 € 6.480,00

218 ME Roccella Valdemone 01277110837 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0237 € 3.762,00

219 ME Rodì Milici 00180620833 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0238 € 12.036,00

220 ME Rometta 00136550837 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0239 € 39.588,00

221 ME San Filippo del Mela 00148160831 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0240 € 41.802,00

222 ME San Fratello 84000410831 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0241 € 21.138,00

223 ME San Marco d’Alunzio 84004040832 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0242 € 11.334,00

224 ME San Pier Niceto 82001020831 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0243 € 16.398,00

225 ME San Piero Patti 86000390830 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0244 € 16.650,00

226 ME San Salvatore di Fitalia 84004140830 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0245 € 7.458,00

227 ME San Teodoro 00371510835 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0246 € 8.022,00

228 ME Santa Domenica Vittoria 87000490836 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0247 € 5.580,00

229 ME Santa Lucia del Mela 00750050833 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0248 € 27.492,00

230 ME Santa Marina Salina 00149690836 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0249 € 5.304,00

231 ME Santa Teresa di Riva 00411750839 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0250 € 56.364,00

232 ME Sant’Agata di Militello 84000470835 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0251 € 73.830,00

233 ME Sant’Alessio Siculo 00347890832 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0252 € 9.192,00

234 ME Sant’Angelo di Brolo 00108980830 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0253 € 17.832,00

235 ME Santo Stefano di Camastra 85000260837 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0254 € 27.888,00

236 ME Saponara 00396920837 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0255 € 23.190,00

237 ME Savoca 00432860831 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0256 € 10.566,00

238 ME Scaletta Zanclea 00393920830 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0257 € 11.832,00

239 ME Sinagra 00216350835 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0258 € 15.768,00

240 ME Spadafora 82000900835 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0259 € 29.634,00

241 ME Taormina 00299100834 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0260 € 64.986,00

242 ME Terme Vigliatore 00158240838 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0261 € 44.064,00

243 ME Torregrotta 00343400834 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0262 € 44.178,00

244 ME Torrenova 95001680834 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0263 € 26.844,00

245 ME Tortorici 84004890830 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0264 € 36.930,00

246 ME Tripi 83030250837 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0265 € 5.034,00

247 ME Tusa 85000610833 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0266 € 16.710,00

248 ME Ucria 94003640839 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0267 € 5.988,00

249 ME Valdina 82001480837 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0268 € 7.848,00

250 ME Venetico 00415010834 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0269 € 24.084,00

251 ME Villafranca Tirrena 00275560837 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0270 € 50.340,00

252 PA Alia 85000630823 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0271 € 20.850,00

253 PA Alimena 00429940828 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0272 € 11.502,00

254 PA Aliminusa 00595740820 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0273 € 7.038,00

255 PA Altavilla Milicia 87001850822 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0274 € 50.094,00

256 PA Altofonte 00609230826 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0275 € 60.762,00

257 PA Bagheria 81000170829 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0276 € 328.284,00

258 PA Balestrate 80023250824 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0277 € 38.946,00

259 PA Baucina 86000790823 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0278 € 11.634,00

260 PA Belmonte Mezzagno 00151990827 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0279 € 67.428,00

261 PA Bisacquino 84000450829 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0280 € 26.322,00

262 PA Blufi 83000730826 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0281 € 5.736,00

263 PA Bolognetta 86000850825 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0282 € 25.164,00

264 PA Bompietro 83000810826 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0283 € 7.812,00

265 PA Borgetto 00518510821 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0284 € 44.154,00

266 PA Caccamo 80017540826 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0285 € 48.486,00

267 PA Caltavuturo 87000550829 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0286 € 23.202,00

268 PA Campofelice di Fitalia 86000730829 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0287 € 2.868,00

269 PA Campofelice di Roccella 00443640826 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0288 € 45.870,00

270 PA Campofiorito 84000210827 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0289 € 7.422,00

271 PA Camporeale 80016380828 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0290 € 19.158,00

272 PA Capaci 80019740820 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0291 € 69.624,00

273 PA Carini 80019660820 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0292 € 234.294,00

274 PA Castelbuono 00310810825 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0293 € 51.714,00

275 PA Casteldaccia 00582420824 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0294 € 70.128,00

276 PA Castellana Sicula 83000790820 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0295 € 19.536,00

277 PA Castronovo di Sicilia 00475000824 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0296 € 17.952,00

278 PA Cefalà Diana 86000590827 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0297 € 6.048,00

279 PA Cefalù 00110740826 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0298 € 85.854,00

280 PA Cerda 00621360825 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0299 € 30.780,00

281 PA Chiusa Sclafani 84000230825 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0300 € 16.368,00

282 PA Ciminna 00625020821 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0301 € 21.774,00

283 PA Cinisi 80017500820 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0302 € 73.584,00

284 PA Collesano 82000150829 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0303 € 23.718,00

285 PA Contessa Entellina 84000150825 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0304 € 10.008,00

286 PA Corleone 84000030829 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0305 € 66.048,00

287 PA Ficarazzi 90000470824 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0306 € 78.036,00

288 PA Gangi 00475910824 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0307 € 39.390,00

289 PA Geraci Siculo 00540780822 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0308 € 10.728,00

290 PA Giardinello 00532990827 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0309 € 13.704,00

291 PA Giuliana 84000050827 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0310 € 11.010,00

292 PA Godrano 86001110823 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0311 € 7.032,00

293 PA Gratteri 00550180822 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0312 € 5.460,00

294 PA Isnello 00532510823 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0313 € 8.790,00

295 PA Isola delle Femmine 00801000829 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0314 € 42.930,00

296 PA Lascari 00549740827 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0315 € 21.702,00

297 PA Lercara Friddi 85000410820 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0316 € 40.356,00

298 PA Marineo 86000870823 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0317 € 38.940,00

299 PA Mezzojuso 00506170828 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0318 € 17.064,00

300 PA Misilmeri 86000450824 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0319 € 176.292,00

301 PA Monreale 00231740820 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0320 € 233.304,00

302 PA Montelepre 00533320826 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0321 € 36.480,00

303 PA Montemaggiore Belsito 87000610821 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0322 € 19.074,00

304 PA Palazzo Adriano 85000190828 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0323 € 11.874,00

305 PA Palermo 80016350821 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0324 € 3.980.406,00

306 PA Partinico 00601920820 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0325 € 191.040,00

307 PA Petralia Soprana 03038600825 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0326 € 18.996,00

308 PA Petralia Sottana 83000710828 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0327 € 16.062,00

309 PA Piana degli Albanesi 00607470820 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0328 € 36.420,00

310 PA Polizzi Generosa 83000690822 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0329 € 19.176,00

311 PA Pollina 00623750825 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0330 € 17.568,00

312 PA Prizzi 85001150821 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0331 € 27.870,00

313 PA Roccamena 84000270821 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0332 € 8.700,00

314 PA Roccapalumba 00514760826 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0333 € 14.334,00

315 PA San Cipirello 80028020826 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0334 € 31.758,00

316 PA San Giuseppe Jato 80025760820 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0335 € 51.324,00

317 PA San Mauro Castelverde 02917610822 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0336 € 9.252,00

318 PA Santa Cristina Gela 80016180822 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0337 € 6.024,00

319 PA Santa Flavia 00121130827 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0338 € 67.248,00

320 PA Sciara 87000930823 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0339 € 16.668,00

321 PA Scillato 00622530822 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0340 € 3.672,00

322 PA Sclafani Bagni 87001270823 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0341 € 2.508,00

323 PA Termini Imerese 87000370822 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0342 € 155.166,00

324 PA Terrasini 80022310827 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0343 € 76.128,00

325 PA Torretta 80020560829 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0344 € 25.836,00

326 PA Trabia 87000530821 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0345 € 62.976,00

327 PA Trappeto 80018760829 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0346 € 18.840,00

328 PA Ustica 00491510822 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0347 € 7.908,00

329 PA Valledolmo 87001710828 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0348 € 20.724,00

330 PA Ventimiglia di Sicilia 86000910827 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0349 € 11.292,00

331 PA Vicari 85000650821 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0350 € 15.738,00

332 PA Villabate 80018460826 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0351 € 119.760,00

333 PA Villafrati 86000950823 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0352 € 19.806,00

334 RG Acate 00080280886 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0353 € 68.586,00

335 RG Chiaramonte Gulfi 00068940881 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0354 € 48.768,00

336 RG Comiso 82000870889 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0355 € 180.438,00

337 RG Giarratana 80001350885 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0356 € 17.538,00

338 RG Ispica 81000670885 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0357 € 97.902,00

339 RG Modica 00175500883 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0358 € 325.608,00

340 RG Monterosso Almo 92005940884 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0359 € 17.652,00

341 RG Pozzallo 00170330880 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0360 € 116.562,00

342 RG Ragusa 00180270886 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0361 € 440.238,00

343 RG Santa Croce Camerina 00196160881 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0362 € 66.054,00

344 RG Scicli 00080070881 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0363 € 161.772,00

345 RG Vittoria 82000830883 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0364 € 384.240,00

346 SR Augusta 81002050896 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0365 € 215.232,00

347 SR Avola 00090570896 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0366 € 187.308,00

348 SR Buccheri 80001590894 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0367 € 11.544,00

349 SR Buscemi 80000810897 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0368 € 6.042,00

350 SR Canicattini Bagni 00094260890 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0369 € 41.598,00

351 SR Carlentini 00192920890 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0370 € 105.774,00

352 SR Cassaro 80001370891 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0371 € 4.614,00

353 SR Ferla 80001870890 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0372 € 14.550,00

354 SR Floridia 80000870891 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0373 € 135.990,00

355 SR Francofonte 82001050895 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0374 € 74.718,00

356 SR Lentini 00183900893 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0375 € 138.606,00

357 SR Melilli 81000590893 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0376 € 81.666,00

358 SR Noto 00195880893 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0377 € 145.152,00

359 SR Pachino 00174260893 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0378 € 132.864,00

360 SR Palazzolo Acreide 00085210896 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0379 € 51.414,00

361 SR Portopalo di Capo Passero 00196880892 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0380 € 23.622,00

362 SR Priolo Gargallo 00282190891 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0381 € 70.938,00

363 SR Rosolini 00056590896 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0382 € 127.188,00

364 SR Siracusa 80001010893 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0383 € 727.026,00

365 SR Solarino 80000970899 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0384 € 48.582,00

366 SR Sortino 80002250894 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0385 € 50.916,00

367 TP Alcamo 80002630814 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0386 € 271.140,00

368 TP Buseto Palizzolo 80004060812 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0387 € 17.514,00

369 TP Calatafimi-Segesta 80002650812 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0388 € 38.970,00

370 TP Campobello di Mazara 81000350819 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0389 € 70.470,00

371 TP Castellammare del Golfo 00082410812 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0390 € 90.948,00

372 TP Castelvetrano 81001210814 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0391 € 186.906,00

373 TP Custonaci 80002670810 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0392 € 32.976,00

374 TP Erice 80004000818 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0393 € 164.790,00

375 TP Favignana 80003750819 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0394 € 26.022,00

376 TP Gibellina 00293920815 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0395 € 23.886,00

377 TP Marsala 00139550818 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0396 € 495.840,00

378 TP Mazara del Vallo 82001410818 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0397 € 309.318,00

379 TP Paceco 00255210817 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0398 € 67.326,00

380 TP Pantelleria 00247990815 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0399 € 46.212,00

381 TP Partanna 00239820814 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0400 € 62.022,00

382 TP Petrosino 82007940818 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0401 € 48.762,00

383 TP Poggioreale 90004020815 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0402 € 8.868,00

384 TP Salaparuta 81000370817 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0403 € 9.834,00

385 TP Salemi 00239730815 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0404 € 63.192,00

386 TP San Vito Lo Capo 80002000810 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0405 € 28.602,00

387 TP Santa Ninfa 81000110817 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0406 € 29.814,00

388 TP Trapani 80003210814 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0407 € 405.186,00

389 TP Valderice 93008050812 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0408 € 72.678,00

390 TP Vita 81000050815 2014.IT.05.SFOP.014/2/9.1/7.1.1/0409 € 11.676,00