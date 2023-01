Quasi 270mila euro per sponsorizzazioni

Il 2023 si apre con l’arrivo di contributi e sponsorizzazioni per le società sportive palermitane di eccellenza, ovvero quelle che militano nei campionati nazionali. Dall’atletica, al football americano, dal badminton, al bridge con spazio anche alle associazioni sportive degli sport per disabili. Per non dimenticare la pallanuoto ed il basket.

In arrivo 268mila euro per sponsorizzazioni

Si tratta di 268mila euro. La giunta comunale guidata da Roberto Lagalla ha deliberato un pacchetto di sponsorizzazioni e contributi a beneficio delle società sportive di Palermo.

“Il Comune di Palermo riporta lo sport fra le sue priorità”. Ad affermarlo è l’assessore allo Sport, Turismo e Politiche giovanili Sabrina Figuccia che aggiunge: “Sosteniamo lo sport con azioni concrete, a partire non solo dal suo ruolo sociale, ma anche dalla capacità di promuovere la città con le sue eccellenze. Per questo – continua – abbiamo scelto di avvalerci delle sponsorizzazioni, con un importo complessivo pari a 268mila euro, premiando, come si evince dalla tabella allegata, le eccellenze della città in tutti gli sport e sostenendo il mondo della disabilità ai massimi livelli, attraverso il comitato italiano paraolimpico”.

E prosegue: “Grazie, infatti, all’approvazione del bilancio in consiglio comunale, siamo riusciti a liberare risorse economiche preziose, che malgrado le tempistiche esigue, abbiamo subito voluto destinare a tutti gli sport a squadre che, grazie alle loro partecipazioni a campionati nazionali e internazionali, portano in alto il nome della Città di Palermo”.

C’è un altro avviso per la concessione dell’intervento partecipativo dell’anno sportivo 2022-2023 e 2023. C’è infatti tempo per presentare le istanze per ricevere contributi sulle spese. Nell’avviso viene indicata la scadenza del 4 gennaio ma l’assessore Figuccia ha riferito a Blogsicilia che la data ultima “verrà prorogata entro fine mese di gennaio”.

In arrivo anche l’avviso per le realità più piccole

Ma ci sarà spazio anche per le realtà sportive più “piccole”, ovvero quelle che militano in campionato minori. L’assessore Figuccia sottolinea, infatti che “Parallelamente, nei prossimi giorni sarà pronto l’avviso, aperto a tutti, anche le più piccole realtà, per accedere al cosiddetto ‘contributo partecipativo’, purtroppo non più erogato nel recente passato proprio per la mancanza dello strumento contabile. Palermo può vantare tantissime eccellenze sportive che vanno sostenute e aiutate a gareggiare ai più alti livelli. Il bando conferma la grande attenzione dell’Amministrazione per le associazioni e l’intenzione di rafforzare, in futuro, la sinergia fra pubblico e privato”.

La ripartizione dei contributi alle eccellenze sportive palermitane

Ecco come sono stati ripartiti i 268mila euro da parte del Comune. Sono 22 le voci complessive. 40.000 euro al Comitato Regionale Paralimpico.

8.000 euro alla Asd i Ragazzi di Panormus per il basket in carrozzina.

alla per il basket in carrozzina. 12.000 euro a I Delfini Blu , pallanuoto e nuoto disabili. Tra i titoli nazionali conquistati nel 2022 quello nella pallanuoto Fisdir ad ottobre. Ed inoltre:

a , pallanuoto e nuoto disabili. Tra i titoli nazionali conquistati nel 2022 quello nella pallanuoto Fisdir ad ottobre. Ed inoltre: 8.000 euro all’ Asd Radiosa , tennis tavolo Fisdir campioni d’Italia.

all’ , tennis tavolo Fisdir campioni d’Italia. 5.000 euro all’ Asd Pegaso Sordi , pallamano paralimpica.

all’ , pallamano paralimpica. 5.000 euro a testa alle Aquile di Palermo Onlus ed ai Red Cobra che praticano l’hockey in carrozzina.

a testa alle ed ai che praticano l’hockey in carrozzina. Altri 5.000 euro al ViviSano Sport, atletica Fisdir, ed al Telimar per la pallanuoto Fisdir.

Complessivamente agli sport paralimpici sono stati destinati 88mila euro.

Gli altri contributi riguardano: 40mila euro a testa per il Green Basket, formazione che milita in serie B maschile, e per il Telimar che disputa la massima serie nazionale della pallanuoto e a marzo dello scorso anno ha disputato anche la finale della Len Euro Cup.

25mila euro alla Waterpolo Palermo, formazione di pallanuoto maschile che nel 2022 ha esordito nella serie A2.

18.000 euro al Cus Palermo. Nell’allegato viene specificato che la somma verrà messa a disposizione della squadra di atletica leggera che nel 2022 appena andato agli archivi ha vinto la finale Argento e a giugno disputerà la finale Oro, per lo scudetto ai campionati societari. Tuttavia, come comunicato a Blogsicilia dall’assessore comunale allo Sport Sabrina Figuccia, “Questa cifra include anche un contributo per la squadra di serie A2” del Centro Universitario Sportivo palermitano. Team che attualmente lotta per l’accesso ai play off per la serie A Gold.

15.000 euro di sponsorizzazione anche alla Polisportiva Volo Palermo, formazione che disputa la serie B, quarta serie nazionale, di pallavolo maschile.

Tre squadre di football americano saranno sponsorizzate dal Comune: si tratta dei Palermo Cardinals (6000 euro); Sharks Palermo 2021 (4000) e Asd Palermo American Football (6000).

Sponsor anche al badminton, con 5.000 euro assegnati alle Piume d’Argento che nel 2022 hanno sfiorato lo scudetto del volano e raggiunto il bronzo europeo al campionato europeo per club che si è disputato in Polonia.

5000 euro per l’Asd Bridge Addaura che milita nella serie A e che a fine settembre scorso si è aggiudicato il campionato italiano a squadre.

Sponsorizzazioni anche ad altre tre società di atletica leggera: Sicilia Running (5.000 euro), H13.30 ed Universitas (3.000 euro a testa).