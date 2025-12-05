Due giornate dedicate alle novità in arrivo nei Centri per l’impiego della Sicilia, due eventi promossi dal Formez per far conoscere i servizi e le opportunità rivolte a cittadini e imprese: sono i “Gol Day” che si terranno martedì 9 dicembre a Palermo (ore 10,30 nell’auditorium dell’assessorato Territorio e ambiente, via Ugo La Malfa 169) e mercoledì 10 dicembre a Catania (ore 10 Palazzo Esa, via Beato Bernardo 5).
Nel corso dei due appuntamenti saranno illustrati i nuovi strumenti destinati a favorire l’occupazione sul territorio, che hanno l’obiettivo di migliorare la promozione della rete territoriale dei Centri per l’impiego della Regione Siciliana attraverso la diffusione delle opportunità relative alle attività di orientamento, accompagnamento al lavoro e consulenza specialistica, nonché delle modalità di accesso ai servizi. L’impegno è garantire un supporto concreto alle persone in cerca di lavoro e alle aziende che necessitano di figure professionali qualificate. Questi servizi rappresentano un passo importante per rispondere in maniera più rapida ed efficace alle esigenze del mercato del lavoro.
Formez, le misure che verranno presentate
- Programma Gol (Avviso Gol Sicilia n° 6/2025): attraverso le attività erogate dagli Enti accreditati, saranno attivati una serie di corsi di formazione, in presenza o a distanza. Gli obiettivi sono: reinserimento lavorativo, upskilling, reskilling. I corsi si rivolgono ad un’ampia categoria di destinatari (disoccupati, lavoratori fragili o vulnerabili, giovani Neet, beneficiari di ammortizzatori sociali, lavoratori impegnati in attività socialmente utili, lavoratori con basso reddito, etc). A seconda dei percorsi formativi, i corsi hanno una durata compresa tra le 40 e le 250 ore, per i partecipanti è prevista un’indennità di 3,50 euro l’ora.
- Programma Edo (Educazione Digitale per l’Occupazione): è un percorso formativo finalizzato a migliorare le competenze digitali di base di tutti i cittadini coinvolti nel programma Gol, inclusi coloro che percepiscono Naspi e Dis-Coll. Il percorso formativo è gratuito e certificato, ha una durata complessiva di 16 ore e deve essere completato entro 30 giorni dal primo accesso. Al completamento del test finale viene rilasciata un’attestazione delle competenze acquisite che può essere inserita nel curriculum vitae.
- Sportelli virtuali del Centro per l’impiego: uno strumento innovativo che permette di usufruire degli stessi servizi offerti allo sportello Cpi anche in videoconferenza. Per prenotare un appuntamento sarà sufficiente registrarsi al Portale Silav Sicilia tramite Spid (i soggetti minorenni potranno farlo attraverso username e password).
