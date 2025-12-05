Appuntamenti la settimana prossima a Catania e Palermo

Due giornate dedicate alle novità in arrivo nei Centri per l’impiego della Sicilia, due eventi promossi dal Formez per far conoscere i servizi e le opportunità rivolte a cittadini e imprese: sono i “Gol Day” che si terranno martedì 9 dicembre a Palermo (ore 10,30 nell’auditorium dell’assessorato Territorio e ambiente, via Ugo La Malfa 169) e mercoledì 10 dicembre a Catania (ore 10 Palazzo Esa, via Beato Bernardo 5).

Nel corso dei due appuntamenti saranno illustrati i nuovi strumenti destinati a favorire l’occupazione sul territorio, che hanno l’obiettivo di migliorare la promozione della rete territoriale dei Centri per l’impiego della Regione Siciliana attraverso la diffusione delle opportunità relative alle attività di orientamento, accompagnamento al lavoro e consulenza specialistica, nonché delle modalità di accesso ai servizi. L’impegno è garantire un supporto concreto alle persone in cerca di lavoro e alle aziende che necessitano di figure professionali qualificate. Questi servizi rappresentano un passo importante per rispondere in maniera più rapida ed efficace alle esigenze del mercato del lavoro.

