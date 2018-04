E’ tempo di Commissari straordinari per le Srr le società che sostituiscono gli ato rifiuti e che si occupano della raccolta e dello smaltimento inm base alla riforma Lombardo ancora solo parzialmente attivata-. In attesa della nuova eriforma che dovrebbe cancellare del tutto queste strutture e riportare le competenze in capo a Città metropolitane e Liberi Consorzi, a guidare le società saranno Nicola Russo ad Enna e a Ragusa. Le due diverse strutture di Palermo vengono poste sotto la guida di Natale Tubiolo mentre Palermo est va a Francesco Mannone. mentre Trapani Sud viene affidata a Sonia Alfano, figlia del giornalista ucciso dalla mafia ed ex eurodeputata del Pd. Ad Agrigento arrivano Maurizio Norrito (area est) e Giuseppe Carapezza (area ovest).

Nomine, o meglio proroghe, nelle società partecipate ed agenzie per lo sviluppo in particolare all’Istituto della vite, del vino e dell’olio resta Vincenzo Pernice con l’incarico di Commissario straordinario mentre all’istituto, zooprofilattico sperimentale della Sicilia, sempre come commissario, resta Marcello Maisano.

Una novità, invece, all’ersu, l’Ente pe ril diritto allo studio di Palermo dove approda il dirigente interno della regione Maurizio Caracci.

L’ultimo movimento confermato all’internod ell’amministrazione regionmale è il Commissariamentod el Fondo pensioni dove resta Alessandro Ferrara già dirigente generale spostato in quella posizione a febbraio e adesso rifonfermato in attesa di nomine definitive